Nove fiorentini tra i 'Top Hairstylist d'Italia'

Ci sono anche alcuni parrucchieri della provincia di Firenze tra i Top Hairstylist d'Italia. Da oltre 20 anni, la TOP HAIRSTYLISTS – Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia aiuta migliaia di utenti nella scelta del parrucchiere più indicato per le proprie esigenze e necessità. Un book di 231 pagine, curato e studiato per raccogliere solo i migliori 200 saloni attivi sul territorio italiano sugli 86000 esistenti.

Quest’anno, per Firenze sono stati selezionati:

FI CAMPI BISENZIO LB LUCA BISORI HAIR STYLIST

FI FIRENZE CONTRASTO AVEDA LIFESTYLE SALON & SPA

FI FIRENZE HAIR FLÒ

FI FIRENZE INTERNATIONAL STUDIO

FI FIRENZE LAPO VIA DEI FOSSI

FIRENZE MF PARRUCCHIERI

FI FIRENZE P & P DI PAOLO LUPI

FI FIRENZE STEFANO PICCHIANI PARRUCCHIERI

FI SCANDICCI MAISON MIRACLE

Nella selezione dei saloni pubblicati, oltre alla bravura tecnico-artistica, sono stati considerati anche altri fattori, come l’innovazione apportata all’interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda capelli. Nella scelta ha contato anche l’ambiente, l’accoglienza e una buona dose di familiarità e simpatia. Infine, ma non per questo meno importanti, sono essenziali anche i brand e i prodotti utilizzati e rivenduti: essi, infatti, devono necessariamente essere di altissima qualità. Ebbene, i parrucchieri selezionati sono proprio così.

Se desiderate visionare la TOP HAIRSTYLISTS 2023 sfogliabile completa potete trovarla al seguente link:

https://tophairstylists.com/