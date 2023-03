Offerte di lavoro su Empoli e Santa Croce: nuove opportunità

Marzo è cominciato, la primavera è alle porte e tutti i giorni sono buoni per trovare lavoro. Continuiamo come ogni settimana il viaggio nel mondo delle opportunità di lavoro con le nostre offerte della vetrina degli annunci dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

IMPIEGATA/O UFFICIO RISORSE UMANE

La risorsa si occuperà di:

Pubblicazione annunci di lavoro sui portali dedicati

Colloqui di selezione

Gestione contrattualistica del lavoratore

Monitoraggio scadenze

Somministrazione corsi di sicurezza

Attivazione visite mediche dipendenti

Per questa posizione siamo alla ricerca di una risorsa con almeno un anno di esperienza in uffici del personale di aziende o Apl. Costituisce un requisito preferenziale la provenienza da un settore di studi umanistico, con specializzazione o master in risorse umane.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/impiegatao-ufficio-risorse-umane-158401/it/

MAGAZZINIERE CONCIARIO JUNIOR

La risorsa dovrà occuparsi della movimentazione della merce, delle bolle di accompagnamento e del carico scarico dei pancali. Saltuariamente sarà impiegato anche alla rifinitura.

il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

Si ricerca una risorsa immediatamente disponibile, interessata all'ambito conciario di magazzino e residente in zone limitrofe al posto di lavoro.

Luogo di lavoro: Santa Croce Sull’Arno

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere-conciario-junior-158196/it/

ADDETTA/O ALLA SEGRETERIA E PICCOLA AMMINISTRAZIONE

La risorsa inserita si occuperà, oltre che delle mansioni legate alla segreteria come l'inserimento dati sul gestionale aziendale, la presa in carico degli appuntamenti e la gestione della casella mail anche di piccola amministrazione come la fatturazione elettronica. Si ricerca una persona che abbia ricoperto in passato posizioni simili e che abbia competenze in materia amministrativa.

Luogo di lavoro Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettao-alla-segreteria-e-piccola-amministrazione-158072/it/

CORSO PROFESSIONALIZZANTE MANOVIA DI MONTAGGIO CALZATURE

Le risorse selezionate, grazie a un iter di formazione gratuito della durata di 240 ore, saranno assunte con contratto di APPRENDISTATO presso le aziende promotrici del progetto con la mansione di addetti e addetta alla manovia di montaggio calzaturiera e avranno la possibilità di:

Conoscere da vicino il settore calzaturiero e apprendere il mestiere di ADDETTI ALLA MANOVIA DI MONTAGGIO dell'intera calzatura;

Entrare in contatto con le principali aziende del territorio e del settore, che seguiranno i corsisti sia durante l’iter selettivo che durante il percorso di formazione.

I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:

Età di apprendistato (fino a max 29 anni)

Attitudine a svolgere lavori manuali in contesti di produzione

Doti di precisione e capacità di lavorare nel rispetto dei tempi assegnati e degli standard qualitativi richiesti

Luogo di lavoro: Circondario Empolese Valdelsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/corso-professionalizzante-manovia-di-montaggio-calzature-153725/it/

MAGAZZINIERE MULETTISTA

Synergie filiale di Empoli ricerca per azienda cliente.

La risorsa si occuperà della gestione del carico e scarico di merci e in generale di attività di magazzino.

Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione ed è munito di patentino del muletto.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere-mulettista-156131/it/

ADDETTO/A LABORATORIO METROLOGICO

Il candidato, inserito in laboratorio di metrologia, si occuperà di :

- assicurare che i requisiti richiesti dai clienti siano rispettati eseguendo controlli, sulle linee produttive e/o sulle campionature, secondo i relativi piani di controllo con esecuzioni di controlli tridimensionali e non.

- garantire la conformità ai requisiti di prodotto.

- garantire l'identificazione del prodotto non conforme e/o sospetto.

- collaborare con il personale di produzione per assegnare i benestare di produzione.

- attuare le azioni preventive e correttive assegnate.

Si richiede:

Ottima conoscenza del disegno meccanico;

Conoscenza delle macchine di controllo tridimensionali

Buone capacità di lavorare in team

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-laboratorio-metrologico-157904/it/

