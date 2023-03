Omaggio a Gadda col Premio Ceppo per i 50 anni dalla morte

Venerdì 10 marzo, alle ore 16.00, a Pistoia, in Auditorium Terzani, alla Biblioteca San Giorgio, lo scrittore e saggista storyteller Luca Scarlini terrà una conferenza show dal titolo "La logica del trattino d'union. La letteratura come realtà in Carlo Emilio Gadda".

L’evento letterario, organizzato dal Premio Internazionale Ceppo in collaborazione con il Festival del Giallo, è un omaggio a Carlo Emilio Gadda (1893-1973), una delle voci più originali della letteratura del Novecento, a 50 anni dalla morte e a 130 dalla nascita.

Carlo Emilio Gadda ottiene il vero successo di pubblico nel 1957 a quasi tre decenni dal suo esordio nelle lettere con Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, memorabile sinfonia linguistica, dove il suo espressionismo giunge al culmine. I numeri delle vendite, nell'edizione Garzanti, per la prima volta fanno parlare di una trama gialla, come Pietro Germi accredita nel suo film nervoso e scattante Un maledetto imbroglio, che pure riduce di gran lunga l'impatto dell'invenzione linguistica. Il gran lombardo, rivoltoso della parola, ha esplorato magistralmente la lingua come macchina del potere, di oppressione, di distruzione dell'anima, come narra nel suo furente Eros e Priapo, che inizialmente egli volle intitolare Il libro delle furie.

Luca Scarlini è critico e scrittore, drammaturgo per teatri e musica, performance artist e curatore di mostre. Tra i suoi libri recenti sono da segnalare: Lustrini per il regno dei cieli (Bollati Boringhieri), Sacre sfilate (Guanda), dedicato alla moda in Vaticano, Un paese in ginocchio (Guanda), La sindrome di Michael Jackson (Bompiani), Andy Warhol superstar (Johan and Levi), Siviero contro Hitler (Skira), Memorie di un'opera d'arte (Skira), Ziggy Stardust. La vera natura dei sogni (Add), Bianco tenebra. Serpotta di notte e di giorno (Sellerio), Teatri d’amore (Nottetempo), L’ultima regina di Firenze (Bompiani), Le vacanze dell’arte (Pacini), L’uccello del paradiso (Fandango), Rinascimento Babilonia (Marsilio).

Saranno presenti l'assessore alla cultura e all'istruzione del Comune di Pistoia Benedetta Menichelli. Conducono l'evento Paolo Fabrizio Iacuzzi (direttore del Premio Ceppo) e Giuseppe Previti (direttore del Festival del Giallo). Sono previsti gli interventi di Maurizio Gori (Festival del Giallo) e Matteo Moca (Premio Ceppo).

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Consigliata la prenotazione. Scrivere a: iltempodelceppo@gmail.com.

L’incontro con Luca Scarlini servirà a molti studenti pistoiesi come momento di formazione e preparazione alla lettura e scrittura di elaborati sulla lezione e l’attualità che emerge dall’opera letteraria di Carlo Emilio Gadda, uno dei maggiori scrittori non solo italiani del Novecento. Nell’occasione viene infatti presentato, dal critico Matteo Moca, il progetto educativo su Gadda intitolato Premio Ceppo Giallo Giovani Leone Piccioni che il Premio Ceppo e il Festival del Giallo hanno organizzato con le scuole secondarie di secondo grado di Pistoia e Firenze. Sono stati selezionati e distribuiti ai ragazzi per essere commentati alcuni brani tratti da alcuni libri di Gadda come Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, La cognizione del dolore, Eros e Priapo, e alcuni brani critici selezionati da Calvino, Parise, Arbasino, Belpoliti e Piccioni.

Il giorno 13 maggio 2023 (ore 16, Auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio) verranno premiati i migliori elaborati degli studenti aderenti al Premio Laboratorio con buoni libro offerti dall'Associazione Amici di Leone Piccioni e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia da spendere alla Libreria Lo Spazio Pistoia. Nell'occasione verrà presentato anche il libro di Carlo Emilio Gadda e Leone Piccioni, pubblicato a cura di Silvia Zoppi Garampi da SuccedeOggi Edizioni: «Col nuovo sole ti disturberò». Scritti, lettere, detti memorabili.

Il Premio Ceppo è realizzato con il patrocinio del Ministero per le Attività Culturali, con il sostegno di Consiglio Regionale Della Toscana – Festa della Toscana, Regione Toscana, Comune di Pistoia e Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia