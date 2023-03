Otto donne per l'otto marzo, premi in rosa per Santa Croce

La Giornata Internazionale dei diritti della donna ricorre l'8 marzo di ogni anno con lo scopo di creare momenti e luoghi in cui favorire una riflessione che sottolinei quello che è il ruolo che le donne hanno all’interno della società contemporanea e di quali limiti, barriere e discriminazioni siano ancora soggette.

In occasione di questa celebrazione, l’Amministrazione Comunale di Santa Croce sull’Arno organizza alle ore 21 di martedì 7 marzo 2023, nell’ambito del cartellone “Primo Tempo” della stagione teatrale 2022/2023, lo spettacolo con Antonella Questa dal titolo “Svergognata” per la regia di Francesco Brandi.

Uno spettacolo che esplora l’universo femminile con la forza dell’ironia, gli acuti della comicità e la sensibilità di un’interprete che indaga l’identità femminile in una società maschilista.

Inoltre l’Amministrazione Comunale di Santa Croce sull’Arno organizza l’annuale iniziativa “Otto donne per l’otto marzo” con cui intende rendere omaggio ad alcune concittadine che hanno avuto riconoscimenti per la propria attività o che si sono distinte per il proprio impegno in ambiti differenti rappresentando quindi un esempio di eccellenza per tutta la comunità santacrocese.

I nomi delle donne che verranno premiate sarà reso noto durante l’evento dedicato che si svolgerà sabato 11 marzo presso la Sala del Consiglio Comunale a partire dalle 10.

Infine, la Biblioteca Comunale “Adrio Puccini” ha predisposto come ogni anno un apposito scaffale con le proposte di lettura di narrativa e saggistica di autrici italiane ed internazionali a cui si affianca il consueto bollettino mensile, questa volta “al femminile”, che, in occasione dell’8 marzo, presenta proposte di romanzi di scrittrici.

Come evidenzia la sindaca Giulia Deidda: "Il ruolo della donna nella società contemporanea è oramai divenuto un tema centrale del dibattito pubblico e come Amministrazione Comunale abbiamo instancabilmente lavorato affinché si creassero sempre più momenti di condivisione e scambio non solo fra donne, ma fra tutta la cittadinanza".

Anche per l’assessora alle Pari Opportunità Nada Braccini: "Gli eventi che anche quest’anno abbiamo organizzato dimostrano una volta di più quanto sia centrale per questa Amministrazione porre l’attenzione sulla figura della donna e mantenere alta l’attenzione sulla lunga strada ancora da percorrere per giungere finalmente al riconoscimento della parità di diritti fra uomo e donna".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno