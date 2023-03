L'Otto Marzo a Empoli è il giorno del ricordo dei 55 deportati

Il tempo scorre e la città di Empoli non dimentica. Mercoledì 8 marzo 2023 ricorre il settantanovesimo anniversario della deportazione nei campi di sterminio dei 55 cittadini e lavoratori empolesi.

In questo giorno nel 1944 furono arrestate a Empoli e negli altri comuni limitrofi 117 persone, sottratte alla propria vita e alle proprie famiglie e trasferite nel campo di concentramento di Mauthausen dove arrivarono l’11 marzo del ’44. Pochissimi di loro riuscirono a tornare a casa. Molti morirono nei sottocampi di Gusen, Ebensee e nel castello di Hartheim

La cerimonia comincerà con la celebrazione della santa messa, alle 9.30, nella chiesa della Madonna del Pozzo, in piazza della Vittoria e a seguire, sarà deposta una corona d’alloro al Monumento alla ex ciminiera della Vetreria Taddei, fra via Fratelli Rosselli e largo 8 marzo 1944. Alle celebrazioni interverrà la sindaca Brenda Barnini in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa