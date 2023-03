Parità e diritti, tutte le iniziative di Fucecchio per la Giornata della Donna

Anche quest'anno il Comune di Fucecchio, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti della Donna, promuove una serie di iniziative in collaborazione con le realtà culturali ed associative del territorio. A partire da oggi, e fino al 25 marzo, al via un ricco cartellone a cura della Commissione Elette e Nominate per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche ma anche la discriminazione e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo, e allo stesso tempo per valorizzare la figura femminile nella società di oggi e del passato.

"L'Amministrazione comunale, attraverso la Commissione Consiliare delle Elette e Nominate, promuove da tempo molte iniziative che rappresentano il frutto del tavolo di lavoro permanente consolidato negli anni – spiega Sabrina Mazzei, presidente della Commissione -, un tavolo che discute e si confronta sui temi legati al genere, promuovendo la cultura della parità e mantenendo alta l'attenzione sui diritti acquisiti, per l'abbattimento e il superamento degli stereotipi e per l'eliminazione della violenza maschile sulle donne. Ringrazio sentitamente tutte le associazioni del territorio, le nostre realtà culturali e tutte le colleghe di commissione per l'impegno costante e incessante sui temi riguardanti il genere femminile. La forza delle donne passa anche da queste azioni".

Il cartellone delle iniziative in programma

Fino al 25 marzo

INTRAPRENDENTI: STORIE DI DONNE

Tante proposte di lettura per celebrare le storie delle donne.

A cura della Biblioteca Comunale "Indro Montanelli" all'interno del proprio orario di apertura, piazza Vittorio Veneto.

Martedì 7 marzo ore 17.00

MIMOSA LIBERA TUTTǝ

Lettura e laboratorio per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni

A cura di Frida Aps

Libreria Blume, via Banti 24

Evento ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al seguente link https://forms.gle/vSPiQDtzk78d4Wm87

8, 11 e 12 marzo

IMPRESSIONE DONNA - percorso guidato fra le figure femminili al museo

Ingresso e visite guidate gratuite riservate alle donne

A cura del Museo Civico e Diocesano di Fucecchio

Prenotazione obbligatoria entro martedì 7 marzo (0571 268262 / 0571 268229, museo@comune.fucecchio.fi.it)

Mercoledì 8 marzo ore 10.00

DONNE... ARTEFICI DELLE LORO VITE

Esposizione di quadri infiorati di donne che si sono distinte ed hanno raggiunto i propri obiettivi

A cura del Gruppo Infioratori della Pro Loco di Fucecchio

Piazza Montanelli (la mostra sarà visitabile fino a sabato 11 marzo presso il palazzo comunale, via La Marmora 34)

Sabato 11 marzo ore 16.30

PASSIONE E FASCISMO DELLA NARRATIVA

Le scrittrici Chiara Malvolti, Chiara Boddi, Serena Turchi, Cinzia Giuntoli, Franca Matteoni, Manuela Maccanti si raccontano

A cura di CIF - Centro Italiano Femminile

Casa del Fanciullo, vicolo delle Carbonaie 1

Sabato 11 marzo ore 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO "QUALCHE SPRAZZO DI LUCE (OGNI TANTO)"

Presentazione del secondo libro dell'autrice Nicoletta Vassallo

A cura del Coordinamento donne dello Spi CGIL

Biblioteca comunale "Indro Montanelli", piazza Vittorio Veneto

Sabato 18 marzo ore 16.00

DONNA IERI E OGGI, IN MAROCCO

Dibattito a cura dell'Associazione Popoli Uniti, con la partecipazione dell'avvocata Awatif Sadouk

Saletta del Circolo Pacchi, via della Concia 1

Sabato 18 marzo dalle ore 16.30 alle 19.30

IL MIO SORRISO. PER UN ANNO A FIANCO DELLE DONNE

Shooting fotografico di ritratti liberi; è possibile portare un oggetto o qualcosa di simbolico con cui ci piacerebbe essere ritratti; le fotografie verranno poi messe a disposizione delle partecipanti per essere stampate.

A cura dello Sportello Donna dell'associazione Nosotras Onlus; si ringraziano Anna Aziz e Luca Hosseini per la partecipazione ed il prezioso contributo

Circolo Pacchi, via della Concia 1

Venerdì 24 marzo ore 18.30

I DIRITTI DELLE DONNE NEL VILLAGGIO GLOBALE

Dibattito a cura di ANPI Fucecchio, Marzo8puntozero, SPI CGIL Fucecchio e Circolo Pacchi

Circolo ARCI di Ponte a Cappiano, via Romana Lucchese

Sabato 25 marzo ore 11.00

CALEIDOSCOPIO DONNA 2023

Manifestazione dedicata a tutte le donne che hanno subito violenza e soprusi di ogni genere. 1000 sfaccettature di talento, determinazione, coraggio, impegno, amore. Contributo all'immagine della donna 2023. Al termine dell'evento in programma il flash mob “Qualcosa di rosso”.

A cura di Club Laps – Poeti e Scrittori d'Europa nel Mondo e Gruppo Poesia Comunità di Mestre

Biblioteca Comunale “Indro Montanelli”, piazza Vittorio Veneto

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa