Passaggio di consegne alla scuola Marescialli, il nuovo comandante è Pietro Oresta

Questa mattina a Firenze, all’interno della caserma intitolata al "Maresciallo Maggiore MOVM alla memoria Felice Maritano", sede della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, si è tenuta la solenne cerimonia del cambio del Comandante.

Alla presenza del Comandante delle Scuole dell’Arma, Gen. C.A Giuseppe Governale, del Gen. C.A. in congedo Tullio Del Sette, già Comandante Generale dell’Arma, dei precedenti Comandanti dell’Istituto, Gen. C.A. Gianfranco Cavallo e Gen C.A. in congedo Sergio Visone, e dei responsabili delle altre strutture addestrative della Benemerita, è stato celebrato il passaggio di consegne tra il Comandante uscente, Gen. C.A. Maurizio Stefanizzi, destinato al comando dell’Interregionale "Vittorio Veneto" in Padova, ed il subentrante, Gen. D. Pietro Oresta, Capo del V Reparto del Comando Generale di Roma.

I rappresentanti dell’Arma territoriale e forestale, i vertici delle altre Forze di Polizia e gli organi della magistratura locale, il Maresciallo Giuseppe Giangrande, decorato con Medaglia d’Oro al Valor civile, i membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Forestali in congedo, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e dell’ONAOMAC, hanno presenziato ad un momento particolarmente importante per la vita della Scuola, costituito dal passaggio del testimone al vertice.

Il Gen. Stefanizzi, in un discorso carico di emozione tenuto davanti al Reggimento di Formazione composto dalla Fanfara e dagli Allievi dei tre Battaglioni, ha salutato la Bandiera d’Istituto ed ha ringraziato tutti gli Enti che maggiormente hanno condiviso e condividono il percorso di formazione dei giovani Marescialli: l’Università innanzitutto, seguita dal Sindaco di Firenze, dalla Regione e dal Provveditorato alle Opere Pubbliche. Un ringraziamento esteso, poi, a tutte le articolazioni interne ed agli Allievi, veri protagonisti dell’Istituto fiorentino e risorsa imprescindibile per il futuro dell’Arma e della Nazione. A seguire, il discorso di insediamento del nuovo Comandante: la prima occasione ufficiale per presentare se stesso ed illustrare i propositi per il domani.