Un passante ha rinvenuto una pistola inerte, un revolver con la canna e i meccanismi di sparo saldati, vicino a un cassonetto dei rifiuti in via delle Bagnese, tra Firenze e Scandicci. La pistola è stata trovata ieri pomeriggio. Il passante, notata l'arma, ha immediatamente chiamato la polizia che hanno sequestrato l'arma, priva di numero di matricola e ormai non più funzionante.