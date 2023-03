Premio Tuono Pettinato, vince la graphic novel "Geist Machine" di LRNZ

Lorenzo Ceccotti

Ad un anno dalla prima assegnazione, è stato reso noto il nome del nuovo vincitore del Premio Tuono Pettinato, ideato dalla Rete documentaria pisana Bibliolandia e realizzato insieme alla Fondazione Tuono Pettinato, nata nel 2022 per volontà dei genitori del grande disegnatore Andrea Paggiaro, in arte Tuono Pettinato, per la tutela e la divulgazione della sua opera. Il verdetto della giuria d'eccellenza composta da Maicol & Mirco, vincitore della prima edizione del Premio, Virginia Tonfoni, Guido Siliotto, Enrico Pantani e dalla madre di "Tuono", Lia Remorini, presidente, è stato decretato al termine delle votazioni della giuria popolare, che ha espresso la propria preferenza per 6 titoli su una rosa di 12 selezionati da un'équipe di bibliotecari appassionati di fumetti e graphic novel che diligentemente hanno spulciato quanto edito nell'anno precedente.

L’opera vincitrice è Geist Maschine: a story about what happened in the future, sequential visual artifact retrieved from a distant by LRNZ (BAO Publishing). Un’opera che stupisce per innovatività e forza comunicativa: uno dei rarissimi casi in cui combaciano il giudizio di giuria d'eccellenza e quello della giuria popolare, che aveva espresso la propria preferenza in modo schiacciante (26,6% dei voti) conseguendo quasi il doppio dei voti del 2° classificato (14,7%). La premiazione si terrà Giovedì 16 Marzo a Bologna, all'Accademia di Belle Arti, in occasione dell'istituzione della prima borsa di studio promossa dalla Fondazione Tuono Pettinato, in ricordo del grande artista pisano, per sostenere nel loro percorso di studi i giovani talenti dell'Accademia in cui Tuono Pettinato ha insegnato.

Fonte: Unione Valdera