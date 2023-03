Stop alle auto diesel e benzina, raccolta firme Lega a Gambassi Terme

Domani martedì 7 marzo 2023, la Sezione comunale di Gambassi Terme della Lega per Salvini Premier , organizza un gazebo nel Capoluogo Gambassi, in piazza Di Vittorio, all'interno del mercato settimanale, dove dalle ore 9 alle ore 12,45/13, si potrà firmare la petizione contro il divieto di circolazione per le auto a benzina e diesel dal 2035, divieto proposto dalla Commmissione Europea.

Per ora questi provvedimenti sono stati bloccati grazie soprattutto all'azione della Lega ed in primis del Ministro Matteo Salvini, ma la raccolta firme continua per tenere alta la guardia su quello che per l'Italia, se si concretizzasse, sarebbe un vero e proprio suicidio economico. Si potrà fare la tessera di socio sostenitore del Carroccio.

Al gazebo saranno presenti il Capogruppo in Consiglio comunale Marco Manuelli, i Consiglieri del Direttivo comunale, Francesca Chiaravalloti e Luigi Palchetti ed il Consigliere del Direttivo provinciale di Firenze del Movimento guidato da Matteo Salvini, Marco Cordone che in merito dichiara: "Dopo il recente Congresso provinciale di Firenze, parlando col Segretario, Federico Bussolin, abbiamo deciso di rilanciare con determinazione, l'attività politica su Gambassi Terme, unica località termale della Città Metropolitana di Firenze".

Fonte: Lega Gambassi Terme