Tornano i progetti di teatro alle scuole della Rotta

Dopo il successo riscosso tra gli studenti e gli insegnanti ritorna alla Scuola Primaria “L’Arcobaleno della Pace” e all’Infanzia “Mirò” de “La Rotta” il Progetto Teatrale firmato Teatro di Bo’.

Franco Di Corcia jr, accompagnato dal collaboratore Mattia Pagni, riprende il percorso avviatosi con l’I.C. “Curtatone e Montanara” di Pontedera (Pi) che conta, ad oggi, già quattro annualità progettuali, l’ultima chiusa lo scorso 1 Giugno al Teatro “Odeon” di Ponsacco con lo Spettacolo “Musica è Magia”.

Il Progetto si è avviato lo scorso 17 Febbraio coinvolgendo le 5 Classi della Scuola Primaria e la Sezione 5 anni della Scuola dell’Infanzia per un totale di 70 ore di Formazione. Formazione culturale, artistica e teatrale che va ad arricchire il bagaglio degli studenti nonché degli insegnanti inserendo, di fatto, l’ ”ora di Teatro” nel programma delle lezioni.

Franco Di Corcia jr - formatore, attore, ‘anima eclettica’ nonché fondatore dei Pensieri di Bo’ e Teatro di Bo’ – che da oltre 22 anni insegna ‘il linguaggio teatrale’ nelle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Pisa.

"Grazie all’I.C. e alla Dirigente Scolastica Maura Biasci per l’incarico ricevuto e grazie a tutto il personale della scuola che dal 2018 ci riserva grande accoglienza e collaborazione. Ricominciamo il nostro percorso certi che il Teatro sia una chiave fondamentale per leggere il mondo intorno a noi, indispensabile ai bambini per comprendere e scoprire le proprie emozioni, per allenare la fantasia, per educare alla Bellezza e al suo rispetto.” così commenta Franco Di Corcia jr

Fonte: Teatro di Bo'