Ubriaco guida ad alta velocità e in modo pericoloso: denuncia e Porche sequestrata

A bordo di una Porche con un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito. L'uomo, 61 anni, di Massarosa, è stato fermato a Forte dei Marmi, in pieno giorno. Stava guidando in modo pericoloso nel pomeriggio di venerdi, guidando ad alta velocità e sbandando vistosamente, tanto che i passanti hanno segnalato l'auto ai vigili. Una pattuglia lo ha trovato vicino alla chiesa di Sant'Ermete dove aveva rischiato la collisione frontale con un'altra macchina che procedeva in senso opposto.

Il 61enne aveva il tasso alcolemico a 1.90. È stato denunciato per guida in stato di ubriachezza, gli è stata ritirata la patente con ipotesi di sospensione da uno a due anni e gli è stata sequestrata l'auto.