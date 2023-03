Un defibrillatore per la scuola dell'infanzia a Colle: "Capire la solidarietà fin da piccoli"

Sabato 4 marzo è stata inaugurata la nuova postazione DAE c/o alla Scuola dell’infanzia Portanova a Colle di Val d'Elsa donata dai Macchinisti Trenitalia D.L. Siena pensionati del 2021 e Siena Cuore ODV alla presenza della Dirigente dell’Ist. Compr. 2 Arnolfo di Cambio Monica Martinucci, del Sindaco di Colle di Val d'Elsa Alessandro Donati e degli Assessori Serena Cortecci e Stefano Nardi, del Presidente di Siena Cuore ODV Juri Gorelli e il Referente dei Macchinisti Trenitalia D.L. Siena pensionati del 2021 Giuseppe Cundari con delegazione al seguito.

Dopo un percorso formativo al personale docente e di sensibilizzazione per i ragazzi dell’Istituto iniziato circa un anno fa e ancora in itinere, si è arrivati alla donazione un apparecchio DAE di ultima generazione utilizzabile in ogni età e raggiungibile da tutti per la sicurezza dell’intera cittadinanza.

Il dispositivo è stato acquistato grazie ad una raccolta fondi da parte dei Macchinisti Trenitalia D.L. Siena pensionati del 2021 in collaborazione con l’Associazione Siena Cuore ODV, il secondo che viene da loro donato nell’arco di pochi mesi, l’altro posizionato nel quartiere dell’Acquacalda a Siena.

La cerimonia ha visto protagonisti i bambini che pazientemente e diligentemente hanno atteso che tutti gli interventi delle varie autorità presenti si esaurissero prima di fare loro un regalo a tutti con un coro sincero e ben coreografato di ringraziamento che ha commosso il pubblico e toccati i cuori di tutti.

"È stata una giornata molto importante per la sicurezza di tutti grazie all’Associazione Siena Cuore Odv e ai Macchinisti Trenitalia D.L. Siena pensionati del 2021 che hanno contribuito all’acquisto del defibrillatore" sostiene il Sindaco di Colle di Val d’Elsa Alessandro Donati. "Un grazie a Siena Cuore per l’attività importante di formazione per la scuola e di sensibilizzazione che fa nei confronti dei bambini sin dalla piccola età perché inizino a capire l’importanza della solidarietà e dell’aiuto verso gli altri e della prevenzione di questi eventi improvvisi che possono essere trattati anche da personale non sanitari".

"Un ringraziamento va a Siena Cuore Odv - precisa la Dirigente dell’Ist. Omn. 2 Arnolfo di Cambio Monica Martinucci - che oltre alla donazione ha formato i nostri docenti e alcune nostre classi della primaria durante un percorso che va avanti da circa un anno. Oggi questo cammino si è coronato con la donazione dei un dispositivo DAE grazie anche al contributo dei Macchinisti Trenitalia D.L. Siena pensionati del 2021".

"Per noi di Siena Cuore - racconta Juri Gorelli, Presidente di Siena cuore ODv - essere qui è stato un onore. La risposta da parte della scuola, e dell’Amministrazione è stata massima. Abbiamo contribuito a formare dei docenti e sensibilizzare alcune classi. La cerimonia di oggi è stata davvero molto commovente. Vedere come le maestre hanno lavorato con i bambini è per noi un regalo immenso. La partecipazione da parte di tutto il personale, della Dirigente, del Sindaco con i suoi Assessori, assieme a tanti genitori ci ha riempito di gioia. Tanto entusiasmo e partecipazione ci permette davvero di continuare nella nostra opera volontaria di sensibilizzazione e portare il nostro messaggio sempre più nella collettività. Perché essere preparati ad agire tempestivamente in caso di emergenza è l’unica cosa che può fare la differenza tra la vita e la morte. Importante è la formazione e avere i dispositivi dislocati su tutto il territorio. Grazie ai Macchinisti di Trenitalia in pensione che con la loro generosità ci hanno permesso di arrivare dove purtroppo non sempre si riesce per altre vie. Il volontariato continua a fare il suo nonostante la crisi".

"Noi pensionati Macchinisti di Trenitalia del 2021 - dice il referente Giuseppe Cundari - siamo molto orgogliosi dell’accoglienza che abbiamo ricevuto in questa scuola materna da parte dei docenti, della Dirigente, dei bambini e dell’Amministrazione della città. Un grazie a Siena Cuore che ci ha dato un grande mano nel finalizzare la nostra scelta di donazione. Noi vogliamo contribuire al bene della collettività essendo abituati a prodigarsi per il bene comune e abbiamo deciso di impegnare i soldi raccolti in una cerimonia di commiato dal lavoro per una buona causa come questa. Conoscendo l’Associazione Siena Cuore Odv abbiamo chiesto loro come poterci muovere e loro ci hanno aiutato a realizzare questo obiettivo. Oggi siamo veramente orgogliosi di essere qui con la speranza che il nostro dono possa essere di aiuto a tutti. Fieri di aver inaugurato queste due postazioni Dae: una a Siena e una a Colle Val d’Elsa".

Fonte: Comune Colle di Val d’Elsa e Siena Cuore ODV - Uffici stampa