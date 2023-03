Un weekend che lascia il segno per la Canottieri San Miniato

Nel settore canottaggio nella prima regata del 2023 che si è svolta nel Lago di Chiusi lo squadrone del club giallorosso ha aperto le danze subito con la prima medaglia messa in palio vincendo il doppio allievi con Pucci Giovanni e Luzzi Filippo. Poco dopo anche Nacci Laura conquistava una medaglia d’argento nel singolo allievi. Nella categoria ragazzi arrivava un’altra medaglia d’oro con Storace Zoe anche lei sul singolo. Sempre nella categoria ragazzi le gemelle Giovannoni G e Noemi conquistavano una medaglia d’argento. Anche nella categoria cadetti arrivava una medaglia di bronzo con Ademollo Marcello e Leonardo Federici, sempre nella categoria cadetti arrivava un’altra medaglia d’oro con il quattro di coppia con Ademollo Amedeo, Nacci Fabio, Villa Pietro e Gherardini Giorgio. Salendo di categoria arrivava la conferma dell’atleta di punta della Canottieri San Miniato Galluzzi Vittoria, già in azzurro ai mondiali 2022 che in singolo sbaragliava le dirette avversarie prendendosi il podio più alto. Bene anche Federici Alessia, seconda in singolo pesi leggeri, le due atlete poi conquistavano la medaglia d’oro nel doppio under 23.

Buone prestazioni anche dagli altri atleti della Canottieri San Miniato nel doppio juniores con Dini Matteo e Regoli Francesco, poi Campigli Lapo, Poli Mattia e Caico Viviana sul singolo e sul doppio Esposito Sofia e Montuori Miriam.

Nello stesso weekend si e’ visto impegnato anche la sguarda di canoa velocità, nelle gare che si sono disputate a Stagno (Livorno) nelle gare riservati ai giovanissimi. Anche in questa circostanza non sono mancate le sodisfazioni per i giovanissimi canoisti che facevano brillare i colori giallorossi. Prima di tutto Lorenzo Vezzosi - oro nel k1 200 mt, poi medaglia d’oro per Gherardi del Testa Umberto e La Greca Leonardo e medaglia d’argento per Continanza Giuseppe e Della Capanna Tommaso.

Poi arrivavano anche due medaglie di bronzo nel k1 200 conquistate da Leonardo La Greca e Gherardi del Testa Umberto. Soddisfatti gli allenatori Matteuzzi Tommaso e Mugnaini Matteo per queste significative prestazioni nella prima gara del 2023. Oltre a questi impegni fuori sede la Canotteri San Miniato ha ospitato nella giornata di sabato e domenica un raduno federale di canoa polo per le categorie under 21 dove erano convocati anche atleti della sezoine canoa polo Campigli Leonardo, Dante Riccardo, Caramelli Elia, e Matteoni Luca: ben si sono comportati nei vari test previsti dal programma federale.