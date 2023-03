Unisi, cordoglio per la scomparsa del Professor Mario Rossi Sanchini

Il Rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra esprime le condoglianze sue personali e della comunità accademica alla famiglia, alle colleghe e ai colleghi, per la scomparsa del professor Mario Rossi Sanchini. Il professor Rossi Sanchini ha svolto la sua attività accademica in Ateneo prima come Dottore di ricerca, poi come Ricercatore. Era attualmente Docente di Diritto comunitario e insegnava nei corsi di Laura Magistrale di Scienze dell’Amministrazione.

Mario Rossi Sanchini aveva conseguito la laurea in Giurisprudenza. Dopo il Dottorato e l’attività di insegnamento nelle suole superiori, era divenuto Ricercatore universitario di Diritto amministrativo ed aveva svolto la sua carriera presso l’Università di Siena in diversi ruoli accademici. Ha tenuto la sua attività anche presso altri Atenei, svolgendo ricerche sul diritto e il processo amministrativo. Ha fatto parte dell’Osservatorio sulle politiche sociali e sanitarie del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”, istituito presso la Luiss “Guido Carli. È stato collaboratore stabile dell’Osservatorio sul Codice del processo amministrativo, istituito presso la Luiss “Guido Carli” con la Guida al diritto de “Il Sole 24 Ore”.

Fonte: Università di Siena