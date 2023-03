Use Computer Gross, Valentino: "Partita solida a Rieti"

Non sono mancati neppure a Rieti passo in avanti dell’Use Computer Gross. Pur avendo incassato una prevedibile sconfitta sul campo della capolista, la squadra ha giocato ancora una volta una buona gara e coach Valentino ne riconosce i meriti ai suoi ragazzi. “Abbiamo sicuramente disputato una partita solida – attacca - l'interpretazione della gara è stata gestita al meglio dai ragazzi che hanno giocato con grande convinzione e provato tutta la partita a restare a contatto con Rieti. Abbiamo cercato di limitare per quanto possibile fin dall'inizio l'enorme gap fisico che avevamo mischiando un po' di zona e un po' difesa a uomo e giocato senza nessun timore soprattutto nei primi venti minuti che ci hanno visto, non a caso, sempre gomito a gomito con i forti avversari. Era chiaro che al rientro dagli spogliatoi Rieti avrebbe cercato dare un colpo definitivo alla partita ma noi siamo stati bravi a tenere botta ed anche sul -13 tornare a -6, salvo poi nell'ultimo quarto sbattere su una difesa che aveva alzato la propria intensità e che ci ha costretto ad isolarci trovando soluzioni forzate. A quel punto la gara si è indirizzata definitivamente verso i nostri avversari che l’hanno controllata fino alla sirena”. “Ora – conclude - ci aspetta la pausa per la Coppa Italia nella quale lavoreremo con impegno, forti di queste ultime quattro partite che considero altrettanti risultati utili per molti aspetti. Vogliamo affrontare il rush finale partendo proprio dalla partita in casa contro Jesi che ci attende fra due settimane”.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa