Use Gross osso duro per la capolista Rieti

Ci sono partite come quella sul campo della capolista Real Sebastiani Rieti nelle quali il massimo che puoi fare è creare quanti più problemi possibile agli avversari. E’ quanto fa l’Use Computer Gross che perde sì per 75-66, ma costringe i laziali a giocare una partita vera fino in fondo ed esce dal campo a testa alta, cosa che ormai le accade regolarmente da qualche settimana. Fino ad almeno tre tempini c’è infatti partita vera, poi alla lunga la squadra di coach Dell’Agnello mette sul piatto i valori palesemente diversi e va a vincere con merito. Ma la squadra di Valentino ha buoni motivi per guardare con fiducia alle partite che restano, con avversari sicuramente più alla portata.

Nwokoye e la tripla di Casella fanno capire che i biancorossi non sono venuti a Rieti per fare da sparring-partner agli avversari in vista delle finali di Coppa Italia. La gara è equilibrata (13-13) con Costa a Casella che guidano i ragazzi di coach Valentino fino al 23-21 del 10’. Bushati prova ad allungare sul 30-22 ma ecco la reazione di Antonini e Casella che riportano la forbice ad un più accettabile meno 4. Di Costa il 30-29 e, nei secondi finali, c’è il botta e risposta fra Casella e Bushati che manda le squadre nello spogliatoio sul 39-36.

Piccin mette subito una tripla mentre le percentuali empolesi dalla lunga non sono brillanti (7/31, 23% alla fine). Rieti prova a scappare in un paio di situazioni e, quando tocca il più 10 sul 50-40, ecco che Sesoldi e Nwokoye trovano la via del canestro per il 57-51. Cerchiaro da fuori riporta i suoi sul 57-54 e Contento chiude le ostilità sul 59-54. Ancora Contento firma il 61-54, Sesoldi tiene botta ma, poco dopo, Rieti va a +10. E’ la fase nella quale la squadra di casa prova l’allungo decisivo sul 69-56. Qui riecco Costa e Casella per il 69-61. Quando Ceparano mette dall’arco il 72-61 seguito da un libero di Bushati, la gara si indirizza verso i padroni di casa ed a niente valgono gli ultimi punti di Casella. Vince Rieti 75-66.

Ora il campionato osserva un turno di riposo per la Coppa Italia. Dopo una lunga assenza dal Pala Sammontana, l’Use Computer Gross tornerà in campo sabato 18 davanti al pubblico amico contro Jesi.

REAL SEBASTIANI RIETI - USE COMPUTER GROSS 75-66

REAL SEBASTIANI RIETI

Mastrangelo 2, Tomasini 11, Paesano 11, Contento 11, Piccin 11, Mazzotti 3, Matrone 2, Nuhanovic, Ceparano 11, Pagani 6, Frattoni, Bushati 7. All. Dell’Agnello

USE COMPUTER GROSS

Marchioli, Giannone, Baccetti, Costa 11, Agbortabi, Sesoldi 9, Menichetti, Nwokoye 18, Casella 21, Mazzoni, Cerchiaro 5, Antonini 2. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Gallo di Monselice e Zanelli di Motta di Livenza

Parziali: 23-21, 39-36 (16-15), 59-54 (20-18), 75-66 (16-12)

Le statistiche della partita:

https://www.legapallacanestro.com/wp/match/ita3_c_2469/ita3_c/x2223

Fonte: Use Basket Empoli