Muore 75enne a Varramista, trovato senza vita nel laghetto

Un uomo di settantacinque anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 6 marzo, a Varramista, poco distante da Montopoli in Val d'Arno, in provincia di Pisa.

Stando a una prima ricostruzione l'uomo stava facendo dei lavori vicino a un laghetto di proprietà del figlio, in via del Risciolo, nella zona che si chiama Varramista e sta tra Casteldelbosco e Marti. Per cause ancora da chiarire, è caduto all'interno del laghetto ed è stato trovato senza vita dai familiari, dato che non rispondeva al telefono. Non si conoscono le cause della morte, se si tratta di caduta accidentale o di un malore.

Sul posto sono intervenuti subito i sanitari inviati dal 118. Un'automedica e un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Montopoli in Val d'Arno sono arrivate in via del Risciolo ma hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo. Presenti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.