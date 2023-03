Azienda di Montelupo nella classifica del Financial Times per la crescita record

Un po' di Montelupo Fiorentino sul Financial Times, il giornale economico più autorevole al mondo. Nella classifica tra le mille aziende in Europa dal più alto tasso di crescita annuo tra il 2018 e il 2021 figura anche la VoipVoice di Simone Terreni, con sede appunto a Montelupo. L'azienda opera nel settore telecomunicazioni fornendo servizi di telefonia su tecnologia Voip. Cifra tonda per il piazzamento: al 600esimo posto.

Il tasso di crescita calcolato è del 263%, con un tasso di crescita annuale composto del 53,7% e un innalzamento del fatturato da 2,18 milioni nel 2018 a 7,9 nel 2021, una crescita di dipendenti da 17 a 29.

"Quando ho saputo la notizia - scrive Simone Terreni sui social - ho esultato come un matto per la felicità. Poi ho pensato subito due cose. La prima è che questo fantastico risultato è merito della nostra squadra eccezionale. Grazie ragazzi! Siate orgogliosi di quello che fate ogni giorno con il vostro lavoro. La seconda è che abbiamo ancora tanta strada da fare. È un piccolo ma importante riconoscimento per noi. Ma deve essere anche lo stimolo per crescere e migliorare ancora di più".

Le congratulazioni sono arrivate anche dal sindaco di Montelupo Paolo Masetti.