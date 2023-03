8 marzo, ad Agnese Pini il 'Premio Athena' di Confartigianato Firenze

“Una donna che si è distinta nel suo percorso lavorativo, che ha fatto e sta facendo molto per Firenze, dandole visibilità nazionale attraverso lo storico giornale della nostra città”. È Agnese Pini, prima direttrice de La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, la vincitrice del “Premio Athena” di Confartigianato Imprese Firenze, giunto alla seconda edizione. Il Premio le è stato consegnato da una delegazione composta dal presidente Alessandro Sorani, dal segretario generale Jacopo Ferretti, da Costanza Masini, presidente di Donne Impresa Confartigianato Firenze, e da Paolo Penko che ha realizzato il premio che ritrae la donna proiettata verso il futuro, grazie anche alla particolarissima lavorazione “il penkato”, che fa risplendere il metallo prezioso di luce propria. “L’augurio – spiega Costanza Masini – è che non servirà più dare un premio a una donna che si è distinta ma è ancora importante farlo”. Da uomo di comunicazione, Sorani sottolinea: “Agnese è una donna distintasi nel giornalismo. L’informazione ha un ruolo decisivo nella questione di genere e nell’affermazione della parità. Anche di questo, se non se ne parla, non esiste. E noi continuiamo a parlarne”.