Acqua Uliveto gratis nella discoteca educativa

Acqua di Uliveto gratis, già da domenica 5 marzo, quindi, per i giovanissimi, per una piacevole pausa durante i pomeriggi di divertimento. "Cresce il numero di ragazzi e ragazze che frequentano Wonderland _ dice il coordinatore del progetto, Yassine El Ghlid _ ringraziamo la Uliveto per questo dono che riteniamo molto importante sia per i giovanissimi che in ottica di positiva espressione del territorio in cui si trova la discoteca. Wonderland continua a coniugare ballo, divertimento, ottima musica e aspetti sociali, a essere una discoteca per tutti e per tutte gli under 18, anche ragazzi con disabilità che vengono accolti in base alle loro esigenze, parlando con la famiglia e con gli operatori. E da domenica 5 marzo ci sono anche i drink con acqua di Uliveto, vorrei chiedere ai genitori di accompagnare i figli a Wonderland, perché è un luogo dove la spensieratezza non è solo per i ragazzi, costretti a stare chiusi in casa dalla pandemia praticamente due anni, ma anche per loro dato che si tratta di un luogo solo di puro divertimento, con spazi educativi, realizzati con strumenti adatti all'età e ai gusti dei teenager."

Sulla stessa linea il Sindaco Matteo Ferrucci che, con l'Amministrazione Comunale, ha subito creduto e supportato il progetto Wonderland. "Mi unisco alle parole di Yassine nel ringraziare, ancora una volta, la società Acqua e Terme di Uliveto, che regala la sua acqua di Uliveto a questi ragazzi. Siamo felici che questo progetto cresca e faccia crescere, a sua volta, la nostra comunità, diventando un punto di riferimento, anche fuori dai nostri confini territoriali, per un divertimento e una socialità belli e sani, con approfondimenti su temi importanti per la loro età, con il linguaggio appropriato. La consapevolezza che ogni domenica così tanti under 18 possano stare bene, insieme, e ricevere anche messaggi di valore per la loro vita, ci rende, come Amministrazione, ancora più convinti di aver fatto la scelta giusta."