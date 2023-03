Boboli, Pitti e Uffizi gratis per le donne l'8 marzo

Alle Statue e delle Pitture, in Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della Donna: le Gallerie degli Uffizi aderiscono infatti al programma dedicato alla ricorrenza da parte del Ministero della Cultura per i musei e i luoghi della cultura statali. In aggiunta a questo, il complesso museale mette in campo una serie di iniziative per celebrare la ricorrenza: l’8 marzo verrà infatti pubblicato uno speciale video TikTok con la creator Lucrezia Lugli (58mila follower) sulla ‘Gran Signora del Cinquecento’, la Duchessa Eleonora di Toledo, proprio adesso al centro di una mostra al Tesoro dei Granduchi in Palazzo Pitti; lo stesso giorno, alle 17, nell’ambito dei Dialoghi di Arte e Cultura tenuti nell’auditorium Vasari, Ilaria Bonacossa - direttrice del Museo dell'Arte Digitale di Milano – terrà una conferenza intitolata “Donne elettroniche. La nascita dell’arte digitale nel lavoro di Lynn Hersham Leeson e Rebecca Allen”.

Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt: “La mostra su Eleonora di Toledo, attualmente in corso a Palazzo Pitti, riconosce sì l’importanza del personaggio storico ma anche la sua forza e l’impronta indelebile che la granduchessa ha lasciato su Firenze. Accanto a lei, tante altre donne, talenti dimenticati o figure troppo spesso sottomesse a una logica di potere maschilista: a tutte loro gli Uffizi intendono rivolgere il loro omaggio sincero, con una serie di iniziative perché la Festa della Donna diventi un momento di riflessione da estendere nell’arco di tutto l’anno”.