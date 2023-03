Centrodestra Vinci: "Da 5 anni scuola dell'infanzia in una struttura provvisoria"

"Tra le tante situazioni problematiche, e permanentemente irrisolte a Vinci, quella delle scuole è sicuramente la peggiore. Il capoluogo vede ancora i ragazzi della scuola dell'infanzia arrangiati in una struttura provvisoria. Situazione che si protrae ormai da più di 5 anni. E questo sicuramente rappresenta, uno spettacolo indecoroso ed ingeneroso per i bambini e le loro famiglie".

Così dichiarano congiuntamente i consiglieri di opposizione Alessandro Scipioni, Paola Morini, Cristiano Bianconi, Manuela Landi e Maria Grazia Bindi.

"Anche le altre scuole presenti nel capoluogo, necessitano di importanti interventi di ristrutturazione per poter accogliere in maniera adeguata bambini e ragazzi e garantire standard dignitosi, nei luoghi dove l'apprendimento è fonte di elevazione. Abbiamo sollecitato più volte, anche nell'ultimo consiglio comunale, l'amministrazione a portare avanti una politica decisa per portare risultati concreti a vantaggio della nostra comunità. Anche il PNRR ha aperto molte possibilità, che rendono tutti i ritardi ed eventuali occasioni perdute del tutto ingiustificabili".