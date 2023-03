All'internet cafè si gioca d'azzardo online: sequestrati 12 pc

Ufficialmente era un'associazione culturale, ma in realtà si celava una bisca online. La scoperta era avvenuta per mano della guardia di finanza di Prato, aliquota Anti Terrorismo Pronto Impiego. In quei locali sono stati trovati 11 pc adibiti a postazione-utente e un server utilizzato per permettere ai clienti l’accesso abusivo a siti non rientranti tra quelli monitorati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che permettono di effettuare scommesse e partecipare a giochi d’azzardo on-line, come Roulette, Black Jack e Baccarat. Subito è scattato il sequestro di apparecchiature e contante, che serviva come ricarica per i profili utente.