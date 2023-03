Donna e Scienza, Vinci celebra l'8 marzo con Maria Chiara Carrozza

Donne nella scienza, donne e lavoro. Su questi due temi si concentra l'attenzione della Città di Vinci per celebrare la Giornata internazionale della Donna 2023.

L'8 marzo verrà lanciato sulle pagine social del Comune il video “Donna e Scienza, protagoniste di un cambiamento”, un'intervista alla professoressa Maria Chiara Carrozza, fisica, prima donna a guidare il Cnr-Centro nazionale delle Ricerche, per iniziativa dell'assessorato alle Pari opportunità di Vinci, in collaborazione con la Consulta delle donne di Vinci e del Club Unesco, e con il patrocinio della Regione Toscana.

Nel centesimo anniversario della nascita del Cnr e nel 70esimo compleanno del Museo Leonardiano, passeggiando per il Museo Carrozza racconterà la sue esperienza di donna nel mondo scientifico e delle nuove sfide della ricerca.

“Quest'anno celebriamo l’8 marzo con un richiamo alla Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza, in linea con quanto già avviato l'anno scorso per focalizzare l'attenzione su un tema oggi ancora influenzato da stereotipi e pregiudizi: l'affermazione delle donne nelle cosiddette materie Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica)”, spiega la vicesindaca e assessora alle Pari Opportunità Sara Iallorenzi. “La parità di realizzazione tra uomini e donne è ancora lontana in questo campo.

Dobbiamo incoraggiare le ragazze a essere sicure di se stesse e delle loro capacità, sostenerle nello sviluppo delle conoscenze scientifiche. Per questi motivi abbiamo deciso di invitare una donna che con la sua capacità è riuscita a superare muri sociali e culturali: Maria Chiara Carrozza, prima donna presidente nella storia del Cnr. La sua testimonianza conferma che dobbiamo incrementare il ruolo delle donne nel mondo delle scienze, per rendere il nostro Paese sempre più avanzato: la nostra società ha bisogno di talenti femminili”.

Il 10 marzo alle 21.30 alla Casa del Popolo di Spicchio invece si discuterà di “Donne e lavoro, dalle trecciaiole ai giorni nostri”. Insieme a Sara Iallorenzi, vicesindaca di Vinci, parleranno di lotte diritti e condizione sociale fra Ottocento e Novecento, lo storico Paolo Santini, Nicola Baronti, presidente dell'Associazione Vinci nel Cuore, Cristina Arba, responsabile coordinamento donne Cgil Firenze.

“Verranno raccontati episodi storici inediti sulla condizione femminile nei nostri territori a cavallo tra Ottocento e Novecento, grazie a documenti che sono stati ritrovati negli archivi comunali” spiega la vicesindaca Iallorenzi. “I documenti illustrano il ruolo delle trecciaiole, la formazione delle cooperative e la nascita delle prime forme di protesta, i primi scioperi. Ma la narrazione del passato sarà l'occasione per fare un confronto con il presente, e riflettere sulla situazione femminile nel mondo attuale, su cosa è stato fatto per le pari opportunità e cosa resta ancora da fare”.

