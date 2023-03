Doppia truffa del falso maresciallo, oltre 13mila euro derubati ad anziani

Truffa del falso incidente, due anziani di Firenze hanno denunciato di essere stati derubati. Ieri pomeriggio un 87enne pensionato ha denunciato ai carabinieri di Campo di Marte di essere stato truffato da un presuno maresciallo che lo ha convinto a consegnare 10mila euro in contanti a un falso avvocato per rilasciare il figlio, trattenuto in caserma dopo un incidente stradale. Quando i due se ne sono andati, l'uomo e la moglie hanno capito che si trattava di truffa dopo aver chiamato il figlio, che era libero. Analoga denuncia è stata presentata presso la Stazione di Firenze Uffizi da un 69enne vittima di truffa. In questo caso la somma consegnata ammonta a 3.400 euro.