Empolissima e Mercato su' Giardini, il calendario 2023 delle iniziative a Empoli

Mercati straordinari, appuntamenti nel segno di Empolissima e del Mercato sui giardini. E' stato definito il calendario delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e dei mercati straordinari antecedenti la Pasqua e il Natale per quanto riguarda il 2023. Prima tappa, domenica 26 marzo 2023, con il Mercato sui giardini in piazza Matteotti, in programma dalle 8 alle 20.

Dieci in tutto le iniziative in cartellone. Nel mese di aprile, domenica 2, è in programma il mercato straordinario antecedente la Pasqua nella zona dello stadio 'Castellani', secondo il consueto orario del mercato settimanale, con termine alle 13.30. Non sarà l'unico mercato straordinario in zona stadio: domenica 10 dicembre e domenica 17 dicembre, si svolgeranno i mercati straordinari antecedenti il Natale, anch'essi secondo il consueto orario del mercato settimanale.

Per quanto riguarda Empolissima, le date da segnare in agenda sono domenica 14 maggio, domenica 8 ottobre e domenica 5 novembre: appuntamento nelle vie del centro dalle 8 alle 20. E tornerà anche Empolissima by night, in programma martedì 25 luglio, dalle 18 fino a mezzanotte.

Tre infine i Mercati sui giardini: si comincia domenica 26 marzo per poi proseguire domenica 28 maggio e domenica 17 settembre: appuntamento in piazza Matteotti dalle 8 alle 20.

"Si tratta di dieci appuntamenti che mettono al centro il commercio ambulante, a partire dal mercato settimanale, il secondo per grandezza a livello di Città Metropolitana, dopo quello di Firenze, fra i più grandi a livello regionale - sottolinea l'assessore al Commercio del Comune di Empoli, Antonio Ponzo Pellegrini - E' una realtà cresciuta nel corso degli anni ottenendo importanti risultati, anche grazie a un dialogo virtuoso con il commercio del centro storico in occasioni di eventi e manifestazioni che vedono i 'banchi' protagonisti nel centro".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa