Firenze da vedere in camper per i ponti di primavera 2023

Si avvicinano i lunghi ponti di questa primavera 2023 e per molti è già tempo di scegliere le mete da raggiungere. Pensare ad una vacanza in camper rimanda spesso a spazi aperti, natura e campeggi. Ma anche le città sono mete ideali per chi ama il turismo in libertà, che ha tra i suoi valori unici la possibilità di decidere l’itinerario all’ultimo minuto e quello di portarsi appresso il comfort di casa propria.

Firenze è una delle quattro città d’arte (insieme a Venezia, Napoli e Roma) consigliate da Assocamp, l’Associazione Nazionale Operatori Veicoli Ricreazionali e Articoli per il Campeggio, da visitare con un camper di proprietà o a noleggio, prenotato presso uno dei noleggiatori professionisti e di centri di assistenza dell’Associazione (www.assocamp.com).

“Una vacanza con un camper proprio o a noleggio è un’esperienza straordinaria sia per la famiglia sia per la coppia – sottolinea il presidente di Assocamp Ester Bordino – Perfetta per le vacanze outdoor ma anche per visitare le nostre città d’arte senza vincoli di orario, in relax e in totale autonomia. E soprattutto consente di girarle in bicicletta, trasportandola nel gavone garage o sull’apposito supporto, il modo ideale per evitare il traffico e il problema dei parcheggi”.

Il camper è uno strumento da vacanza versatile che permette di esplorare in totale libertà qualsiasi destinazione, dai luoghi immersi nella natura ai centri urbani o borghi ricchi di arte e storia, sostando in piena libertà laddove consentito o seguendo i consigli proposti da Assocamp per una sosta più strutturata e servita. Il Codice della Strada, infatti, consente la sosta dell’autocaravan laddove questa sia permessa alle autovetture (art.185), basta non aprire finestrini o gradini elettrici, non avere oggetti all’esterno e naturalmente, non scaricare i serbatoi. In questi casi è necessario sostare nelle aree che, a ridosso delle città, sono tante e ben attrezzate.

“Per evitare imprevisti durante la vacanza con un camper a noleggio è sempre meglio affidarsi a professionisti del settore, come quelli riuniti nella nostra rete presente su tutto il territorio italiano. – ricorda il presidente – I nostri associati sono in grado di assistere il cliente e di accompagnarlo nelle sue vacanze senza pensieri. I nostri mezzi sono recenti, sono oggetto di un’accurata manutenzione degli impianti e della meccanica e al rientro dal noleggio seguono un protocollo di pulizia e disinfezione”.

In città, al mare o in montagna, in estate o inverno, il numero dei camperisti è in continuo aumento, complice anche il periodo di pandemia che ha permesso a molti di scoprire la van life. Ma quando si sceglie di noleggiare un camper per la propria vacanza è bene rivolgersi a dei professionisti.

“Siamo da sempre in contrasto con il fenomeno di noleggio tra privati – aggiunge il presidente Bordino – Da una parte perché non è legale poiché configura l’attività di noleggio senza conducente che è vietata a un privato dalle vigenti norme e prevede il sequestro del veicolo; dall’altra perché i camper sono veicoli che possono avere delle criticità. I noleggiatori professionisti effettuano controlli periodici sui propri camper per garantire la sicurezza dei viaggiatori sia durante il viaggio, sia durante la sosta.”

FIRENZE E DINTORNI

Firenze, culla del Rinascimento, come universalmente conosciuta, è la città d’arte per eccellenza, ma anche una delle mete preferite dagli amanti della vacanza on the road, con le sue colline, e vigneti che danno vita ad alcuni dei vini più noti al mondo. Caricando sul camper la bicicletta, le due ruote sono il modo migliore ed alternativo per visitare il cuore della città ma anche i suoi dintorni, grazie alle piste ciclabili che abbracciano l’area circostante al centro storico e raggiungono anche il Parco delle Cascine, il Giro ai Renai, il Giro dell’Impruneta o quello di San Casciano, fino all’incantevole borgo collinare di Fiesole.