Francesco Passaretti nuovo comandante della municipale di Firenze

Arriverà da Latina il nuovo comandante della Polizia Municipale. Si tratta di Francesco Passaretti, individuato tramite la selezione pubblica bandita l’autunno scorso.

Passaretti, 54 anni, laureato in giurisprudenza e avvocato, dal 2012 è comandante della Polizia Municipale a Latina dove ricopre anche la carica di vicesegretario generale e di dirigente della Mobilità e dei Trasporti.

Precedentemente ha guidato la Polizia Municipale di Ardea e ancora prima è stato funzionario del Comune di Anzio. È stato anche docente presso UPTER (Università Popolare di Roma) e presso la Prefettura di Latina.

Le domande presentate erano 65 e l'apposita commissione (presieduta dal direttore generale Giacomo Parenti e composta dall’ex comandante Giacomo Tinella e dalla comandante di Bergamo Gabriella Messina), ha selezionato e ammesso alle prove 18 candidati. I colloqui hanno avuto come oggetto, oltre ai temi più strettamente legati a compiti e funzioni della Polizia Municipale, la lingua inglese e le conoscenze informatiche. Alla fine sono rimasti in lizza cinque candidati: oltre a Passaretti, Annalisa Maritan comandante della Polizia Municipale di Livorno, Roberto Riva Cambrino comandante di Modena, Igor Aloi comandante di Savona e Roberto Sbenaglia, già dirigente in pensione della Polizia dello Stato prima a Pistoia poi a Firenze.

I cinque candidati hanno poi svolto più colloqui con il sindaco Dario Nardella, anche alla presenza dell’assessore con delega alla Polizia Municipale Stefano Giorgetti. E al termine dei colloqui la scelta è caduta su Passaretti.

Il sindaco Nardella ringrazia tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione e in particolari i cinque che sono arrivati alla fase finale e che hanno dimostrato una straordinaria preparazione oltre a un grande desiderio di guidare la Polizia Municipale di Firenze.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa