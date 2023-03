Un 49enne è stato rapinato in strada a Firenze di orologio, portafoglio, borsa e bicicletta nella tarda serata di ieri. La denuncia è arrivata ai carabinieri di Santa Maria Novella. Mentre era a bordo della sua bici, due stranieri lo hanno avvicinato, uno di questi lo ha bloccato per il polso puntandogli un coltello al basso ventre. Il bottino dei due è di circa 15mila euro, il quarantenne non è rimasto ferito.