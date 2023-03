Un’auto sequestrata perché priva di assicurazione e alla guida un 44enne con patente revocata. È quanto ha scoperto una pattuglia dell’Autoreparto impegnata ieri mattina in posti di controllo mobili sui veicoli con il dispositivo Targa System. La vettura è stata infatti segnalata dall’apparecchio in lungarno Ferrucci come priva di assicurazione e revisione statale. Gli agenti hanno quindi fermato l’auto per un controllo approfondito che ha confermato la mancanza di assicurazione, tra l’altro già accertata in precedenza per due volte. Al volante un cittadino italiano di 44 anni che aveva la patente revocata perché sottoposto a misura della sorveglianza speciale, con espletamento lavori di pubblica utilità. Ma i guai per il conducente non terminano qui. È risultato infatti che non aveva ottemperato all’ordinanza della Prefettura il veicolo in depositeria entro il termine previsto per la confisca rendendosi responsabile quindi di appropriazione indebita. Oltre alle violazioni legate alla mancanza di assicurazione e revisione, l’uomo è stato denunciato per guida con patente revocata nel periodo di sorveglianza speciale e appropriazione indebita. L’auto è stata confiscata.