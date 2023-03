I risultati del weekend del vivaio gialloblu

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

Under 17 Silver

Bis di autorità per i ragazzi di Fulvio Cantini che dopo l’acuto di Poggibonsi fanno la voce grossa anche al PalaBetti: 80-44 il finale ai danni di Terranova. Gara a senso unico ed ottimamente approcciata dai gialloblu che, privi di capitan Vefa costretto allo stop per infortunio (ti aspettiamo presto Ale!), mettono una buona ipoteca sul match già al 10′, quando il tabellone segna 32-16. Nel secondo quarto l’allungo castellano prosegue toccando il 46-23 all’intervallo, preludio ad una seconda parte di gara in cui la truppa castellana, spinta dal top scorer Tommaso Niccolini (21 realizzati), deve soltanto amministrare.

Prossimo impegno domenica alle 11 sul parquet di Sansepolcro.

ABC CASTELFIORENTINO – TERRANUOVA BASKET 80-44

Tabellino: Niccolini 21, Giglioli 12, Marchetti 12, Bernardoni 8, Ricci 4, Kamberaj 5, Barlabà 8, Jelassi 2, Macalindong 2, Altamore 6, De Simone. All. Cantini. Ass. Cicilano.

Parziali: 32-16, 14-7, 14-13, 20-8

Under 15 Eccellenza

Non accenna a frenare la marcia dei ragazzi di Alessandro Mostardi che al PalaBetti chiudono senza patemi la pratica La Spezia. Il 95-61 finale fotografa una gara ampiamente amministrata, con i gialloblu che ritrovano anche Francesco borghesi, al rientro dopo lo stop. Dopo un primo quarto chiuso sul +9 (22-13), la truppa castellana piazza il break decisivo nella seconda frazione, quando un parziale di 30-14 manda le squadre al riposo lungo sul 52-27. Al rientro gli ospiti rosicchiano qualche lunghezza ma alla terza sirena i gialloblu sono ancora ampiamente in controllo (67-49) e l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno domenica alle 11 sul parquet di Piombino.

ABC CASTELFIORENTINO – SAN DIEGO BOLOGNA 95-61

Tabellino: Ciulli 24, Zecchi 27, Agbegninou 19, Borghesi 3, Bufalini 9, Bonora 10, Bini 1, Beshaj 2, Garbetti, Poggesi, Crisafi ne, Fedeli. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 22-13, 30-14, 15-22, 28-12

Under 14 Elite

Prosegue a San Giovanni Valdarno la cavalcata dei ragazzi di Alessandro Mostardi che espugnano il PalaGalli per 56-74 al termine di una sfida sempre in controllo. Approccio da manuale quello dei gialloblu, che scappano subito toccando la doppia cifra di vantaggio già al 10′ (10-20), divario che gestiscono con pazienza nella seconda frazione fino al 26-38 su cui si va all’intervallo. Nella ripresa i padroni di casa tentano il tutto per tutto per provare a riaprire i giochi, ma la formazione castellana mantiene alta la concentrazione e con essa l’inerzia del match. Così, dopo il passaggio al 30′ sul 44-53, nella quarta frazione la fuga si tinge di gialloblu.

Sabato alle 16 al PalaBetti il derby contro il Biancorosso Empoli chiuderà la prima fase.

CMB VALDARNO – ABC CASTELFIORENTINO 56-74

Tabellino: Poggesi 18, Fedeli 16, Rosi 5, Costantini 20, Lauretti 2, Ippolito 6, Meta 7, Antoni, Simoncini. All. Mostardi. Ass. Calvani.

Parziali: 10-20, 16-18, 18-15, 12-21

Under 13 Silver

Si apre con un vero e proprio colpaccio sfiorato la seconda fase dei ragazzi di Giovanni Corbinelli targati New Orleans Pelicans. Sul parquet dei Bulldogs Calenzano Houston Rockets i gialloblu si arrendono soltanto a fil di sirena: 49-48 il finale di una sfida davvero bellissima. Contro una squadra attrezzata e solida, i gialloblu danno vita ad una prestazione sopra le righe approcciando con grande carisma e chiudendo la prima frazione con la testa avanti (12-15 al 10′). La sfida prosegue sui binari dell’equilibrio, con i gialloblu che mantengono il controllo all’intervallo (22-24), mentre al rientro sono i locali ad impattare e passare a condurre toccando il +4 al 30′ (35-31). Tutto si gioca dunque in volata e, sul punto a punto finale, gli episodi premiano la squadra di casa.

Prossimo impegno lunedì alle 18 al PalaBetti contro Valdera Los Angeles Clippers.

BULLDOGS CALENZANO – ABC CASTELFIORENTINO 49-48

Sono scesi in campo: Pannocchi, Bufalini, Anton, Giovannoni, Rivola, Barnini, Arnoldi, Pirrone, Pagliai, Capuana, Di Vilio, Di Carlo. All. Corbinelli. Ass. Bruni.

Parziali: 12-15, 10-9, 13-7, 14-17

Under 19 Femminile

Non si lasciano sorprendere le ragazze di Mario Ferradini che al PalaGilardetti fanno la voce grossa imponendosi sul Basket Femminile Livorno con un perentorio 71-36. Una prestazione senza tentennamenti quella delle gialloblu, che di fatto incanalano la sfida già nella prima frazione grazie ad un’ottima intensità difensiva che vale il 23-8 al 10′. Nel secondo quarto la fuga castellana prosegue mettendo l’ipoteca sul match al riposo lungo (41-15 al 20′), preludio ad una seconda parte di gara in cui le gialloblu restano saldamente in controllo scappando definitivamente.

Prossimo impegno lunedì alle 20.30 di nuovo al PalaGilardetti contro Porcari.

BASKET CASTELFIORENTINO – B.F. LIVORNO 71-36

Tabellino: Antonini 29, Bertaccini M. 10, Fiaschi 12, Chelini 7, Ancillotti 2, Mazzucconi 2, Taddei 2, Costa 2, Bertaccini E. 2, Melino 3, Ugolini, L’Ala. All. Ferradini. Ass. Banchelli, Costa.

Parziali: 23-8, 18-7, 14-10, 13-11

Minibasket

Nel weekend del minibasket gialloblu in campo soltanto gli Scoiattoli 2014, usciti sconfitti dalla sfida contro l’Affrico Firenze dopo una buonissima gara decisa all’overtime. Rinviato, invece, il match degli Esordienti in programma a Prato. Nel prossimo fine settimana saranno impegnati a Campi Bisenzio contro Santo Stefano sia gli Esordienti che gli Scoiattoli 2014, attesi rispettivamente sabato alle ore 15 e domenica alle 11. Gli Scoiattoli 2015/2016, invece, domenica a partire dalle ore 15 saranno protagonisti del quadrangolare casalingo insieme a Bellaria Pontedera, Invictus Livorno e Basket Volterra, che ringraziamo fin da ora per trascorrere un bel pomeriggio insieme a noi.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino