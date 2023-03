L'Avis Montopoli contro la violenza sulle donne: donazione all'associazione Frida

L’ associazione Avis Montopoli è fiera di annunciare che una parte della cifra prevista per le consuete donazioni annuali, quest’ anno sarà devoluta all’ associazione aps “Frida - donne che sostengono le donne”. Un’associazione con sede a San Miniato che da anni è presente sul nostro territorio e che agisce per la prevenzione ed il contrasto della violenza sulle donne.

Giusto in vista dell’ 8 marzo, vogliamo far sentire all’associazione Frida tutto il nostro sostegno contribuendo concretamente, seppur in piccola misura. Vogliamo esternare la nostra stima, il nostro supporto ed il nostro grazie per tutto ciò che le donne di Frida fanno per altre donne che subiscono ogni forma di violenza da parte di uomini che non si possono definire tali.

La violenza sulle donne è sempre più al centro del dibattito pubblico e il perché è presto detto: persino in un'epoca che si professa civilizzata come la nostra il fenomeno sta raggiungendo dimensioni che definire barbariche è poco. Servono prevenzione, coraggio ma anche sostegno, aiuto anche legale, rifugio.

Avis Montopoli è e sarà insieme ad ogni donna sempre; per la loro autonomia, per i loro diritti, per la loro libertà di scelta, per la loro realizzazione, per la libertà di vivere. Buon 8 marzo a tutte le donne!!!!!

Il Presidente Avis Montopoli

Sara Matteoli