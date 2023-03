Manifesti funebri per la "scomparsa" del medico sulle ambulanze lucchesi

Oggi tutta la Garfagnana è stata tappezzata di manifesti funebri, ma non per piangere un "caro estinto". Si tratta di un'iniziativa per sottolineare la possibile “scomparsa” del medico a bordo delle ambulanze del 118 a Lucca, precisamente in Piazza al Serchio. Il possibile taglio sarebbe legato alla riorganizzazione del servizio di emergenza-urgenza sul territorio lucchese, in merito al quale è intervenuta la sindaca di Barga Caterina Campani: “Il nostro è un territorio montano con lunghi tempi di percorrenza, quindi chiederemo che le novità del servizio vengano concordate con i sindaci della Valle del Serchio. Comunque - ha precisato - non c'è ancora nulla di deciso in merito”.