Mezzo chilo di cocaina in auto, arrestato un 24enne a Montepulciano

Un 24enne è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che dagli agenti della polstrada di Montepulciano è stata rinvenuta nel portabagagli della sua auto una busta di cocaina, dal peso di circa mezzo chilo

I poliziotti si erano insospettiti dalla svolta repentina dell'auto a bordo della quale viaggiava il giovane, di origini albanesi e residente a Foligno, in uscita dal casello autostradale Valdichiana, e hanno deciso di fermarlo per un controllo.

Il ragazzo aveva dichiarato agli agenti di provenire da Milano, dove si era recato per una visitare un parente, e di star tonando alla sua abitazione; tuttavia all'interno della macchina non era presente alcun bagaglio tale da far presupporre un pernottamento fuori casa A convincere i poliziotti che il racconto non reggesse è stata anche la visibile agitazione del 24enne, per cui hanno effettuato un controllo più approfondito sul veicolo, a seguito del quale è stato ritrovato lo stupefacente.