Muore Massimo Carlesi, fu assessore e membro di spicco dell'associazionismo cattolico

Prato piange la morte di Massimo Carlesi, assessore del Comune di Prato nella giunta Mattei, consigliere comunale, uomo della sinistra pratese, da sempre impegnato nell'associazionismo cattolico. Carlesi è cresciuto e si è formato nella parrocchia di San Pietro a Grignano. Tra i tanti impegni ecclesiali, da ricordare la fondazione della confraternita locale della Misericordia di Prato e, negli stessi anni, l'impegno nel Sinodo diocesano. Nel 1989 diventa vicepresidente del Consiglio pastorale diocesano, incarico che manterrà fino al 1992, quando accoglie in diocesi il Vescovo Gastone. Per lunghi anni impegnato a vari livelli nell'amministrazione cittadina, ha continuato a dare, con sobrietà e dedizione, il suo contributo personale alla parrocchia e a tante altre realtà ecclesiali.

La comunità diocesana, che lo ha visto giovane vicepresidente del Consiglio pastorale diocesano e quindi primo rappresentante dei laici cristiani, ha espresso il suo cordoglio alla famiglia - alla moglie Manuela, alle figlie Irene e Lidia. "Un grazie - si legge in una nota - che è innanzitutto al Signore Gesù per averci donato questo instancabile figlio delle nostre parrocchie e del nostro associazionismo, donato alla comunità tutta. Soccorrono alcune ricorrenti parole del Vescovo Gastone Simoni, di cui Massimo Carlesi fu tra i primi e più fattivi collaboratori, per definire l'orizzonte di una vita e di un impegno: La presenza dei cristiani nelle vicende sociali, civili e politiche, finalizzata alla ricerca del bene comune locale e universale, è un aspetto irrinunciabile della loro missione nel mondo".

«Ho avuto modo di conoscere e apprezzare le grandi doti umane, spirituali, civili, di Massimo - afferma il Vescovo mons. Giovanni Nerbini - all'indomani del mio arrivo in diocesi. Per questo lo avevo voluto direttore della Caritas diocesana. Il Signore, come lui stesso diceva, aveva però un disegno diverso e la scoperta improvvisa della malattia lo portò a rinunciare subito all'incarico».

«In questi due anni - prosegue il Vescovo Giovanni - non ha mancato di farmi sentire la sua vicinanza, ma soprattutto di partecipare con la preghiera, che gli era conforto quotidiano, alla vita della Chiesa e della comunità. Lo affidiamo al Signore perché, lui che tanto si è impegnato per il bene della città terrena, lo accolga nella città del Cielo».

Anche il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, nella sua doppia veste di presidente della Provincia di Prato, esprime cordoglio per la scomparsa di Carlesi: «Ho appreso con dolore della scomparsa di Massimo Carlesi, un uomo onesto, per bene, da sempre impegnato, anche attraverso l'associazionismo, per il prossimo, per i più deboli. La scomparsa di Massimo segna una grande perdita per tutte le nostre comunità, oltre che per la politica pratese e per il mondo cattolico. Massimo ha sempre messo grande impegno in tutto ciò che ha fatto con uno spirito lungimirante, innovativo ed ha dimostrato concretamente cosa significa la dedizione al prossimo. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e in questo triste momento mi stringo in segno di cordoglio alla moglie e alle figlie»

Il funerale di Massimo Carlesi sarà celebrato giovedì 9 marzo alle ore 15 nella chiesa di San Pietro a Grignano.