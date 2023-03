Palazzo Vecchio, Museo Novecento e altri: ingresso gratis per le donne l'8 marzo

Ingresso gratuito per tutto il pubblico femminile nei Musei Civici Fiorentini l’8 marzo 2023, Giornata Internazionale della Donna. I musei visitabili, aperti con il consueto orario, saranno il Museo di Palazzo Vecchio, la Torre di Arnolfo*, il Museo Novecento e il Complesso monumentale di Santa Maria Novella.

Al Museo di Palazzo Vecchio sarà possibile visitare anche la mostra Giacometti – Fontana. La ricerca dell’assoluto a cura di Chiara Gatti e Sergio Risaliti ospitata all’interno degli spazi monumentali del museo, in particolare nella Sala delle Udienze e nella Sala dei Gigli, dove si conserva la celebre Giuditta di Donatello. Al Museo Novecento due piani del complesso delle ex Leopoldine sono dedicati alla mostra Lucio Fontana. L’origine du monde che vede esposte sculture e disegni di Lucio Fontana. In concomitanza con l’esposizione Lucio Fontana. L’origine du monde, gli ambienti introduttivi al primo piano del Museo Novecento ospitano inoltre The Messages of Gravity di Luca Pozzi (1983), una mostra concepita come un progetto satellite in orbita intorno all’universo di Lucio Fontana.

Al Museo Novecento e al Museo di Palazzo Vecchio è inoltre in corso la mostra Light, Gaze, Presence, dell’artista iraniano Y.Z. Kami, con una selezione di opere esposte per la prima volta a Firenze.

Orari di apertura:

Museo di Palazzo Vecchio (orario 9.00/19.00)

Torre di Arnolfo* (orario 9.00/17.00)

Complesso di Santa Maria Novella (orario 9:30/17.30)

Museo Novecento (orario 11.00/20.00)

Ultimo ingresso: un’ora prima della chiusura di ciascun museo.

*In caso di pioggia la Torre resterà chiusa al pubblico per motivi di sicurezza. Sarà accessibile il camminamento di ronda.

Info e prenotazioni 055 2768224 info@musefirenze.it - www.musefirenze.it

Fonte: Ufficio Stampa