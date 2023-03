Nove anni senza Daniele Gallerini, la famiglia: "Vivi nel nostro cuore"

Sono passati nove anni dalla prematura scomparsa di Daniele Gallerini, il 7 marzo 2014 a causa di una malattia. Nell'anniversario la famiglia lo ricorda, annunciando per questa sera una messa alle ore 18 a Fibbiana nella chiesa di Santa Maria. A scrivere un pensiero per il giovane di Montelupo è la sorella, a nome di tutti i familiari.

"Nove anni senza di te e mi sembra ieri da quando ci hai lasciato soli. Mi domando e mi tormento. Dove sei? Cosa fai? In qualche sogno mi appari e te ne vai. Basta un nulla, una foto, un profumo, una canzone. Ed ecco il riaprirsi di una ferita non rimarginata. Mi manchi. Perché non ho mai smesso di pensarti, perché amarti è così naturale e ciò che è successo non è accettabile. Tu vivi, vivi nel mio cuore, nei miei pensieri, nelle parole e nei gesti che compio ogni giorno, quando con una mano sul cuore ti penso e parlo di te. Darei via mille giorni solo per averne un altro insieme a te. Sei e sarai sempre il mio eterno angelo".