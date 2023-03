L'ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze avverte che sarà chiusa al transito la Sp 79 Lucardese a Montespertoli per bonifica di un ordigno bellico rinvenuto all’interno di un appezzamento di terra adibito a vigneto. L’intervento sarà effettuato dalle ore 9.30 di mercoledì 8 marzo e la strada sarà chiusura per tutto il periodo di svolgimento, in sicurezza, delle operazioni di bonifica.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze