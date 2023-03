Otto Marzo, Montopoli nel Cuore premia le donne del centro storico

Nella sala del consiglio comunale, il Comitato Montopoli nel Cuore – in occasione della Festa della Donna – ha voluto consegnare alle donne che conducono un’attività nel centro storico una targa ricordo nell’intento di riconoscere e valorizzare l’impegno, la tenacia e la passione con cui tengono alto il prestigio del borgo storico di Montopoli.

A consegnare la targa per conto del comitato Marzio Gabbanini e Vanessa Di Vito, insieme al sindaco Giovanni Capecchi e all’assessora alla cultura Cristina Scali (l’amministrazione locale ha concesso il patrocinio all’iniziativa).

Dopo gli interventi introduttivi di Gabbanini, Capecchi e Scali, tutti focalizzati sull’importanza di combattere per i diritti delle donne costantemente e sul fare i complimenti a queste imprenditrici che con la loro passione, tenacia e capacità tengono vivo un borgo storico, è venuto il momento della consegna delle targhe ricordo.

A essere premiate sono state: Leanda Macchi dell’omonima ferramenta, Laura Macchi (edicola e cartoleria), Virginia Prisco (Euphoria Artigiana), Anna Amato (salone per acconciature Ricci e Capricci), Eleonora Costagli (panetteria Il Centi), Lucia Germelli (Antica Macelleria Marianelli e Osteria il Norcino), Eleonora Latella (fiorista Arte e Fiori), Giulia Battini (circolo ricreativo Casa d’Italia), Giulia Veracini (PiruPizza), Giada Volterrani e Silvia Pappagallo (farmacia Salvadori), Chiara Veracini e Anna Magnani (ristorante l’Eremita), Jessica Pace ed Elena Veracini (alimentari La Bottega del Gusto), Alessandra Ciurli e Maria Pia Onorati (Il Cigno Blu – salone di estetica).

La cerimonia si è svolta lunedì 6 marzo alle 15, in un orario in cui i negozi del centro sono chiusi, così da avere in sala tutte le premiate.

Fonte: Montopoli nel Cuore