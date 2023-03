Parte l’iter per realizzare il nuovo infopoint della Regione

Sarà una sala multifunzionale il nuovo infopoint della Regione Toscana, che aprirà nell’immobile di proprietà regionale situato in piazza della Stazione a Firenze. Si trova accanto a Palazzo Cerretani, che è sede di uffici regionali, e fino a qualche tempo fa ospitava un esercizio commerciale.

A fine febbraio è stata pubblicata la relativa manifestazione di interesse che porterà all’affidamento dell’appalto per un importo di oltre 480.000 euro.

“Vogliamo fare in modo – spiega così la sua scelta il presidente, Eugenio Giani – che la Regione sia sempre più vicina ai cittadini, che troveranno nel nuovissimo infopoint un sicuro punto di riferimento, in grado di fornire fungere da front office, di illustrare le attività della Regione, di fare accoglienza in occasione degli eventi che organizzeremo. Aggiungo che sarà uno spazio multifunzionale, in posizione centralissima e di facile accessibilità. Sarà in grado di ospitare piccoli convegni, all’occorrenza di funzionare da sala stampa, e da spazio espositivo e relazionale. Saremo in grado di metterlo anche a disposizione di tutti coloro che ce lo chiederanno per organizzare iniziative ed eventi”.



Per ottenere la massima flessibilità degli spazi sarà aperto un nuovo accesso dalla sala verso il cortile del complesso immobiliare di proprietà regionale, che permetterà di espandere l’attività nella sala, fruendo anche del giardino interno.

Lo spazio interno sarà molto flessibile perché organizzato ricorrendo al solo arredo. Si prevede infatti di realizzare un sistema di pannellature mobili in grado di separare la superficie direttamente prospiciente la piazza Stazione, destinata ad una fruizione pubblica, dallo spazio destinato ad ospitare eventi, mostre, convegni e altro legati all’attività istituzionale dell’Amministrazione.

La superficie a piano terra è di 140 metri quadrati, mentre il seminterrato, destinato a servizi e magazzini è di ulteriori 120 metri quadrati.



“Puntiamo – questa la conclusione del presidente Giani – ad individuare entro il prossimo mese di giugno, l’impresa che realizzerà i lavori di trasformazione e adeguamento. Il capitolato prevede una loro conclusione entro sei mesi dall’apertura del cantiere. Vi do quindi senz’altro appuntamento agli inizi del 2024 per l’apertura ufficiale, per la quale abbiamo intenzione di organizzare un primo, significativo evento”.

Fonte: Regione Toscana