Premio donne sanminiatesi 2023 per due docenti, un'ingegnera e un'orchestrale

Quattro donne sanminiatesi che si sono distinte nell’ambito della tecnica, della scienza, dell'arte e della musica, divenendo figure di riferimento per la comunità, sono le protagoniste della quattordicesima edizione del “Premio Donne sanminiatesi”.

Rosella Benedetti un'ex docente di italiano e storia dell'arte con una grande attenzione al pianeta, Marta Gherardini ingegnera bionica e giovane ricercatrice all'Istituto di Biorobotica del Sant'Anna di Pisa e Roberta (Mara) Roani Villani storica dell'arte, docente di restauro e consigliera dell'Accademia degli Euteleti. Protagoniste di questa edizione sono Simona Altini orchestrale della banda dell'Esercito Italiano con il grado di luogotenente, nel ruolo di "Ottavino con l'obbligo del flauto".

La cerimonia, promossa ed organizzata dal Comune di San Miniato e dalla Commissione pari opportunità presieduta dalla presidente Elise Bianchi, è prevista per sabato 11 marzo, alle 16.00, in Sala del Consiglio.

Oltre alle premiate, saranno presenti anche le commissarie e le studentesse delle classi quarte del Liceo “Marconi” che hanno realizzato le interviste (Catalina Guazzini, Libera Picchioni, Ylenia Sessa, Emilia Toci, Aurora Sofia Rosa, Giorgia Gualchierotti, Cristina Wu, Klaudia Berberi, Zahira Marzouk, Sherlin Shima, Ludovica Sartini e Greiselda Sulaj), coordinate dalle professoresse Denise Cavallini e Paola Rita Marcantonio.

“Dopo due anni difficili, finalmente quest'anno torniamo a celebrare il premio in presenza e senza restrizioni, con la possibilità di accesso per il pubblico, in modo da incontrare queste donne straordinarie che si sono particolarmente distinte nel campo della tecnica, della scienza, dell'arte e della musica – dichiarano l’assessora Montanelli e la presidente della Commissione Bianchi –. Per festeggiare al meglio, abbiamo stampato un nuovo ‘Quaderno delle donne sanminiatesi 2023’, realizzato in collaborazione con le studentesse del Liceo 'Marconi' di La Scala e fortemente voluto dalla Commissione, dove sono raccolte le storie di vita delle quattro donne premiate, un modo per fissare su carta le pillole di esperienza che ciascuna di loro può da dare alle giovani generazioni. L’obiettivo dell’amministrazione comunale e della Commissione per le pari opportunità è quello di mandare un segnale chiaro alle ragazze che si affacciano alla scelta per il loro futuro: le esperienze di queste quattro donne possono essere un sostegno e un’ispirazione per i loro percorsi, perché si contrappongono agli stereotipi sui ruoli e sulle abilità delle donne, che purtroppo ancora oggi esistono e che ci ci stiamo impegnando a combattere, anche con queste iniziative”.

