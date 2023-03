Raccolta rifiuti, San Gimignano riunisce gli esercenti sulle novità

A San Gimignano proseguono le attività legate alla riorganizzazione dei servizi di raccolta rifiuti. Ieri si è svolto l’incontro fra gli amministratori e i tecnici di Sei Toscana con i titolari delle strutture ricettive e le Associazioni di categoria. L’incontro, al quale hanno partecipato una quarantina di esercenti, è servito ad illustrare le nuove modalità di raccolta rifiuti dedicate a queste attività.

Per le Utenze non domestiche classificate come agriturismi, b&b, hotel verrà infatti attivato un servizio di raccolta integrativo dell’indifferenziato che si svolgerà nel periodo di apertura delle strutture. Dal 20 marzo, a ciascuna utenza verrà consegnato un contenitore dedicato proprio per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e il materiale informativo con tutte le indicazioni utili per un corretto conferimento dei materiali. Per ogni necessità, è stata attivata anche una mail dedicata: attivazioni.sangimignano@seitoscana.it.

“La rete dell’ospitalità sangimignanese è un pezzo fondamentale dell’economia locale e merita servizi adeguati e la massima attenzione – dicono il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci e l’assessore all’ambiente, Niccolò Guicciardini –. Per questo abbiamo già dedicato due incontri specifici alle utenze non domestiche, abbiamo attivato un servizio ad hoc per il ritiro dell’indifferenziato ed è stato aperto un canale sempre attivo per informazioni alla mail attivazioni.sangimignano@seitoscana.it”.

Le attività di comunicazione e informazione con la comunità sangimignanese proseguiranno con gli incontri pubblici con i cittadini. I primi due appuntamenti sono fissati per lunedì 13 marzo, alle 18:30 presso il Circolo ARCI di Pancole e alle 21 al Centro Civico “Le Granaglie” in piazzale Martiri di Montemaggio, 1.

Fonte: Sei Toscana