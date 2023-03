Raddoppio ferroviario, Buongiorno Empoli replica a Forza Italia: "Comunicati provocatori"

"Prima di parlare pensa" o meglio "prima di scrivere pensate".

Un modo di dire che fa proprio a caso nostro.

I fatti:

- il 28 febbraio Forza Italia, attraverso la stampa, attacca il nostro gruppo consiliare perché abbiamo presentato una mozione inerente il raddoppio ferroviario. Mozione firmata da tutti i gruppi di opposizione presenti in Consiglio Comunale a Empoli. Forza Italia lamentava di non essere stata informata. Avremmo potuto far notare che Forza Italia non è presente con un proprio esponente in consiglio comunale e che quindi non è stata informata, così come non sono stati informati altri partiti e gruppi che non sono presenti in Consiglio ma abbiamo preferito non rispondere per non alimentare una polemica che spostava l’attenzione dall’argomento.

- il 1 marzo all'articolo dove Forza Italia difende la validità del progetto di raddoppio, risponde, sempre a mezzo stampa, il Comitato cittadino "Per un altro raddoppio".

- il 6 marzo Forza Italia, con un altro articolo su gonews.it, attacca il nostro gruppo Buongiorno Empoli per le parole usate dal Comitato "Per un altro raddoppio" accusandoci di " fare polemiche inutili e pretestuose..." affermazione quanto meno bizzarra considerati i provocatori comunicati stampa del mittente.

Forse se il tempo e le energie impiegate nella polemica fossero stati dedicati da Forza Italia alla lettura e alla comprensione delle ragioni dei cittadini, sarebbero stati più proficui.

Fonte: Buongiorno Empoli - Fabrica Comune