Sportivi e ciclisti a scuola a Montelupo per parlare di sicurezza stradale

Un buon esempio può fare molto più di tante parole, ancora di più se il racconto delle esperienze arriva da chi “vive” o ha vissuto uno sport faticoso ed ad alto rischio come il ciclismo.



Per questa ragione l'amministrazione comunale ha proposto alla direttrice dell’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo, Maddalena Scafarto, di organizzare un incontro rivolto ai ragazzi della seconda media (scuola secondaria di primo grado) invitando sportivi che come “testimonial” possano raccontare la loro esperienza.



L’incontro è previsto la mattina di giovedì 9 marzo e saranno presenti, oltre alla direttrice Maddalena Scafarto, l’assessore allo sport Simone Focardi e l’assessore alla scuola Simone Londi e interverranno:

· MARCO CAVORSO responsabile sicurezza associazione corridori ciclisti professionisti italiani e promotore della campagna: IO RISPETTO IL CICLISTA

· DARIO DAVID CIONI montelupino ex ciclista professionista, attuale direttore sportivo della INEOS

· FRANCESCO CASAGRANDE fiorentino, ex ciclista professionista, anche della nazionale italiana con la quale ha corso 9 mondiali, secondo al Giro d'Italia 2000

· DONATO PUCCIARELLI montelupino, storico meccanico ciclista e collaboratore del compianto Michele Scarponi

· GIUSEPPE MARTINO vice presidente FIAB Montelupo

L’iniziativa rivolta agli studenti di Montelupo si colloca in continuità con molte altre azioni portate avanti dall’amministrazione, sia a livello comunicativo che di pianificazione.

È di poco tempo fa l’adesione alla campagna “Io rispetto il ciclista”, con l’installazione di cartelli stradali nelle strade più frequentate dai velocipedi che invitano gli automobilisti a fare attenzione.

Una decisione presa anche su stimolo di una proposta presentata dalla maggioranza in Consiglio Comunale.

Da un punto di vista di programmazione e strutturale il Comune da anni si è dotato di un Biciplan, un piano per la realizzazione di piste ciclabili che attraversino tutto il territorio.

Molti tratti sono già completi, altri sono in corso di realizzazione per stralci.

«Sono convinto che sarà una bella occasione per i ragazzi per riflettere su un tema che li riguarda da vicino, ma al quale prestano poca attenzione. Parleremo della sicurezza dei ciclisti durante gli allenamenti, siano essi professionisti, dilettanti o amatori, ma anche di sicurezza in generale per chiunque si sposti in bici, per fare una passeggiata, la spesa o andare a scuola.

Affronteremo l’importanza del rispetto delle regole e del rispetto reciproco fra automobilisti e ciclisti.

In questa prospettiva una riflessione a parte la merita la scelta del comune di Montelupo di dotare il proprio territorio di una fitta rete di piste ciclabili, che andiamo anno dopo anno implementando.

Il comune di Montelupo è in buona parte pianeggiante, ben collegato con la ferrovia e da anni pensiamo ad una mobilità alternativa all’auto anche per gli spostamenti quotidiani e non solo nel tempo libero. Sappiamo che si tratta di un approccio a cui non siamo abituati, per questo da un lato lavoriamo per garantire la sicurezza e per creare una nuova sensibilità nei più giovani», afferma l'assessore allo sport, Simone Focardi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa