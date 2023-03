Tir urta cavalcavia in A11, 10 km di coda in diminuzione tra Montecatini e Pistoia

Alle ore 8:20 circa sull’autostrada A11 Firenze - Pisa, nel tratto compreso tra Montecatini e Pistoia in direzione Firenze, è stato risolto un incidente avvenuto attorno alle 6 al km 30 in cui un mezzo pesante ha urtato un cavalcavia perdendo il carico trasportato.

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 10 km di coda, in diminuzione, in direzione Firenze.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco e Società Autostrade.

In alternativa, si consiglia di uscire a Chiesina Uzzanese , percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada a Pistoia.