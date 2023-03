Turismo, Toscana alla 50esima edizione dell'Itb di Berlino

Da oggi, martedì 7, a giovedì 9 marzo il Polo Fieristico di Berlino ospita la ITB 2023: la fiera “business to business” e “business to consumers” più importante della Germania - e tra i più importanti eventi dell’industria turistica internazionale - giunta ormai oltre la sua 50esima edizione. Tre giorni dedicati al turismo mondiale e a tutte le sue declinazioni, dei quali il primo è riservato agli addetti, mentre i restanti due sono aperti anche al pubblico dei viaggiatori e degli interessati. La Germania rappresenta il primo paese per presenze in Italia - consolidando un trend positivo che dura da decenni - e costituisce il primo mercato estero per la Toscana. Per questo è stata inserita tra i paesi target del piano promozionale 2023 di Toscana Promozione Turistica. Consapevole di questo primato, l’Agenzia si presenta a Berlino affiancata da 18 co-espositori, in rappresentanza delle offerte dei territori ed a copertura dei molteplici segmenti di viaggio che caratterizzano l’offerta turistica della regione.

Per rappresentare al meglio le proprie offerte, Toscana Promozione Turistica ha previsto l’allestimento di uno stand espositivo di 80 mq, che trova spazio nel padiglione Italia di ENIT, all’interno del quale le attività di promozione, destination marketing e commercializzazione si svolgeranno sotto l’egida e con i colori istituzionali della campagna promozionale “Toscana, rinascimento senza fine”. Gli spazi a disposizione di operatori e pubblico saranno diversificati in due aree: un info desk dedicato alla promozione turistica di tutta la Toscana, con materiali promozionali ed informativi riguardanti le campagne promosse dalla regione; un’area dedicata alle postazioni di lavoro allestite con il logo e la denominazione dell’operatore rappresentato, in modo da facilitare gli appuntamenti e gli incontri con i buyer nazionali e internazionali presi in base all’agenda di lavoro personalizzata. Gli appuntamenti da non mancare presso lo stand Toscana prevedono una presentazione sugli Itinerari Cicloturistici in Toscana che si terrà a Piazza Italia il giorno 8 marzo alle ore 10.30 dedicata al mondo bike e alle infinite possibilità che la regione offre a chi ama viaggiare pedalando. Il titolo: “Cicloturismo in Toscana. Un viaggio tra borghi storici e in armonia con la natura”.

ITB 2023 presenterà la Toscana non solo come meta di un turismo classico e consolidato, ma come una destinazione al passo con le tendenze della domanda, capace di fare del viaggio un’esperienza per la vita: dove storia, heritage, cultura e bellezza concorrono a porre chi la visita al centro di un universo le cui parole chiave sono ambiente, salute, sicurezza, scoperta, rigenerazione.

Dopo lo stop e le edizioni in digitale dovute all’emergenza sanitaria Covid, ITB torna quest’anno in presenza, forte dei numeri record registrati nell’ultima edizione “dal vivo” del 2019. Anche per l’edizione 2023 i numeri dicono tutto: oltre 7300 espositori, provenienti da 180 paesi, e più di 170.000 visitatori provenienti da tutto il mondo. I segmenti di mercato coperti sono sulla scorta delle tendenze turistiche più importanti e innovative come: Viaggi d'affari, MICE, tecnologia di viaggio/servizi di viaggio mobili, tecnologia, tour e attività (TTA), turismo culturale, viaggi LGBTQ+, viaggi giovanili e avventura, turismo responsabile, turismo medico, turismo di lusso e carriera nel turismo. Ricco il calendario degli eventi sotto forma di tavole rotonde, conferenze e interviste. Inoltre, chat tematiche, piazzole per incontri, conferenze stampa, eventi per espositori, cerimonie di premiazione, workshop ed eventi serali.

Fonte: Toscana Promozione Turistica