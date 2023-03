Quasi un'impresa su quattro in Toscana è femminile: numeri in leggera crescita

Una crescita lenta. Molto lenta, ma pur sempre una crescita. L’imprenditoria femminile, nella città metropolitana e in Toscana, registra numeri relativi in costante, anche se modesto miglioramento, rispetto al totale delle imprese attive.

L’ultimo report dell’Ufficio studi della Camera di commercio di Firenze certifica che nel 2022 nel territorio della città metropolitana le imprese femminili hanno fatto registrare 1.514 nuove iscrizioni a fronte di 1.287 cessazioni, con un saldo positivo dell’1%.

Sul totale delle imprese attive, le attività “rosa” (23.292 registrate di cui 20.174 attive) a Firenze pesano il 22,6% in linea con il dato dell’anno precedente. A livello regionale, l’impatto è maggiore: 24,1% (83.534 imprese femminili su 346.151 complessivamente attive), in leggera crescita rispetto al 23,9% del 2021.

Per quanto riguarda i settori, sempre nella città metropolitana fiorentina, la presenza femminile più elevata è nei servizi (37,9%) e nel commercio (34,7%); fanalini di coda edilizia e agricoltura, rispettivamente con il 3,2% e l’8,3%; nel manifatturiero, le imprese “rosa” si attestano al 15,6%.

La forma giuridica prevalente resta la ditta individuale (63,5% in crescita dello 0,7% sul 2021), seguita dalla società di capitale (21,9% in aumento dello 0,2%) e dalla società di persone (13% in calo dell’1,6%). Non “piace” la formula cooperativa (0,9% del totale in flessione del 2,8%), mentre i consorzi sono in sensibile crescita (+18%) pur costituendo ancora una percentuale molto ridotta (0,1%).

A questo link i report completi su Imprenditoria femminile al 2022 a Firenze e in Toscana.

Fonte: Camera di Commercio di Firenze