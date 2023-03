Valdera Avvelenata, Associazione La Rossa: "Cause giuste da portare avanti insieme"

Grande partecipazione al corteo contro la riapertura della discarica Grillaia di Chianni e non solo, anche contro le politiche tutt'altro che verdi di politica e istituzioni, organizzato dal coordinamento Valdera Avvelenata, di cui anche l'associazione La Rossa fa parte e che ha visto presenti numerose organizzazioni oltre che quasi un migliaio di persone, in nome di un sostegno reciproco per cause giuste da portare avanti e del principio della condivisione delle lotte per ottenere risultati strutturali.

Questo visto anche il denominatore comune delle cause, anche se a volte può non sembrare perché mascherato o fatto passare per altro, del profitto al di sopra di tutto e del sacrificio dell'interesse comune e collettivo, sia di persone che dell'ambiente, per favorire quello privato, anche a scapito della salute, di un futuro stabile, di una vita sostenibile e dignitosa. Tutti concordi sul fatto che i fondi per i servizi, per la scuola, per la sanita', per il sociale, per salari decenti, per garantire lavoro non precario, per preserverare l'ambiente non si riescono mai a trovare, mentre per altro sono messi subito a disposizione, come ad esempio per le spese militari per le quali e' addirittura aumentato lo stanziamento e i vari comuni si litigano la presenza di una possibile futura base militare.