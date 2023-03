Amici per la Pelle, visite in conceria a Castelfranco

Iniziano le visite in conceria per gli , gli studenti protagonisti dell’omonimo progetto didattico che, dall’inizio dell’anno scolastico li sta portando alla scoperta dell’industria conciaria. Teoria e tanta pratica, con centinaia di studenti che scoprono il mondo della concia, sono gli ingredienti di Amici per la Pelle, promosso da UNIC, con Associazione Conciatori, Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, e col supporto delle amministrazioni comunali coinvolte nel progetto, i Comuni di: Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, Fucecchio, San Miniato, Santa Maria a Monte.

Amici per la Pelle si sviluppa lungo tutto l’anno scolastico offrendo agli studenti esperienze diverse legate al conciario: solo le scorse settimane, a Lineapelle, sono state premiate le opere in pelle create dagli studenti nell’ambito del progetto, questa settimana sono iniziate le visite di concerie e impianti industriali del distretto conciario.

A Castelfranco di Sotto, nella conceria Sciarada, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci si sono confrontati direttamente con il titolare dell’azienda Ezio Castellani, presidente Associazione Conciatori, che dice: "L’entusiasmo dei ragazzi che visitano le aziende premia la complessa macchina organizzativa che sostiene Amici per la Pelle, un progetto che negli anni è riuscito a sensibilizzare con successo diverse generazioni di studenti sulle opportunità connesse all’industria conciaria. Molti degli studenti che hanno partecipato alle diverse edizioni di Amici per la Pelle hanno poi scelto di formarsi per lavorare in questo comparto entrando con successo nel mondo del lavoro legato a questa filiera".

Tra le aziende visitate dagli studenti anche la Incas di Castelfranco di Sotto, dove il titolare della conceria, Piero Rosati, li ha accompagnati tra i vari ambienti di lavoro in un percorso che ha riscosso un grande interesse. Dalle lavorazioni alla ricerca, nei prossimi giorni le visite degli studenti proseguiranno, oltre che nelle concerie del distretto anche nel Polo Tecnologico Conciario, dove saranno loro illustrati i processi di lavoro e le opportunità di specializzazione connessi al conciario.

Fonte: Assoconciatori